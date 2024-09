Se fossem chamados, seria a primeira vez que bombeiros madeirenses acudiam no continente?

Foi à margem do assinalar do arranque da Campanha Sazonal de Vacinação contra a Gripe e a Covid-19 que Pedro Ramos assumiu que a Madeira ainda não recebeu qualquer pedido para combater os incêndios que lavram em Portugal continental.

Região ainda não recebeu 'luz verde' para envio de bombeiros para o continente Madeira manifestou, no passado dia 14 de Setembro, disponibilidade para apoiar o continente no combate aos incêndios que lavram com grande intensidade desde o fim-de-semana

A verdade é que as chamas estão há vários dias sem dar tréguas e, depois da ajuda vinda do continente para a Madeira, aquando dos incêndios de Agosto, é vista com naturalidade uma ‘troca’ de solidariedade. Nas redes sociais são vários os comentários que têm surgido sobre este caso, indicando que tal ida para o continente não seria inédita. Fomos verificar.

Tal como referido, esta interajuda entre as corporações de bombeiros da Madeira e de Portugal continental não é inédita. Aliás, 80 elementos da Força Especial dos Bombeiros viajaram para a Madeira, onde foram recebidos no RG3, para ajudarem a combater os fogos que afectaram vários concelhos da Região, desde Câmara de Lobos à Ponta do Sol, no mês passado.

Já no ano passado, a Zona Militar da Madeira tinha recebido bombeiros e militares para ajudar a combater os fogos na Calheta e Porto Moniz. Mas e o contrário?

Desde logo, numa rápida pesquisa, é possível perceber que, em 2021, o Comando Operacional da Madeira reforçou a vigilância e detecção de incêndios no continente com três operadores do Núcleo de Iniciação à Operação e Experimentação de Sistemas Aéreos Não-Tripulados, com três 'drones', um deles de média envergadura e dois de pequena envergadura.

Quanto a bombeiros, em 2005, um incêndio de grandes dimensões assolava a Região de Leiria. Por esse motivo, era necessário o reforço de meios, com os Açores e a Madeira a se prontificarem a acudir. Da nossa Região seguiram, pelo menos, 20 operacionais de várias corporações de bombeiros. Na época, José Maria Gouveia, presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, lembrava que não era possível deslocar muitos mais meios, por forma a não desfalcar os quartéis da Região.