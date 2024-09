Iron Maiden regressam a Portugal para concerto a 6 de Julho de 2025 na Meo Arena

Os Iron Maiden vão regressar a Portugal em 06 de julho de 2025, para um concerto na Meo Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão "Run for your lives", dos 50 anos da banda britânica, anunciou hoje a promotora.

A digressão mundial tem início em 27 de maio do próximo ano, em Budapeste, na Hungria, seguindo-se mais 27 concertos em estádios, festivais e arenas por toda a Europa, assinalando 50 anos "desde que [o baixista] Steve Harris fundou a banda no final de 1975", adianta a promotora Prime Artists, em comunicado hoje divulgado.

Para esta digressão, os Iron Maiden preparam "um alinhamento de canções muito especial, abrangendo os nove primeiros álbuns de estúdio, de 'Iron Maiden' a 'Fear Of The Dark'". Como convidados, trazem a banda sueca Avatar, da fusão metal'n'roll, que anda "há mais de duas décadas a derrubar fronteiras entre o que é habitualmente visto como uma banda e uma trupe de teatro", escreve a Prime Artists.

Foto Iron Maiden

Citado no comunicado da promotora, o vocalista dos Iron Maiden, Bruce Dickinson, assegura que "o próximo ano será muito especial" para a banda britânica, e promete "uma experiência ao vivo única na vida": "Se nunca nos viram antes [...] esta é a vossa oportunidade de descobrirem o que têm perdido".

"Vamos interpretar clássicos e favoritos dos fãs dos primeiros nove álbuns [...], muitos dos quais não tocamos há anos e que, muito provavelmente, nunca voltaremos a tocar no futuro".

O 'manager' da banda, Rod Smallwood, também citado no comunicado, acrescenta que os 50 anos dos Iron Maiden se traduzem em mais de "100 milhões de álbuns vendidos e quase 2.500 espetáculos em 64 países".

A digressão "Run for your lives", que sucede à "The Future Past" ainda em curso, tem concertos anunciados para a Chéquia, Eslováquia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Escócia, Inglaterra, Irlanda, França, Espanha, Suíça, Alemanha, Itália, Áustria e França, terminando a 02 de agosto em Varsóvia, na Polónia.

Os Iron Maiden regressam a Lisboa três anos depois de terem atuado no Estádio Nacional, no âmbito da digressão "Legacy of the Beast", anunciada em 2019, que teve concertos adiados sucessivamente para 2020 e 2021, por causa da pandemia de covid-19. Em 2021, a banda editou o seu mais recente álbum, "Senjutsu".

Fundados em 1975, os britânicos Iron Maiden têm sido presença recorrente em Portugal. O baixista Steve Harris chegou a ter um bar em Faro durante mais de 20 anos e a banda foi mesmo cabeça de cartaz da edição de 2011 da Concentração de Motos da capital algarvia.

O primeiro disco dos Iron Maiden com Bruce Dickinson na voz, "The Number of the Beast" (1982), projetou-os em definitivo para a linha da frente do género musical, sendo autores de múltiplos clássicos dentro do metal como "Somewhere in Time" e "Fear of the Dark".

Em dezembro de 2019, Bruce Dickinson trouxe à Aula Magna, em Lisboa, o espetáculo a solo "One-Man Speaking Show", aclamado pela crítica no Edinburgh Fringe Festival. Mais próximo do modelo da 'stand-up' do que de um concerto, o espetáculo contava com música, histórias e perguntas do público, e foi inspirado pelas sessões de apresentação do livro autobiográfico "Para que serve este botão?", que Dickinson publicou em 2017.

Os bilhetes para o concerto na Meo Arena, em julho de 2025, vão estar em pré-venda no próximo dia 24, nas lojas Fnac, durante 24 horas, e entram em venda geral dois dias depois, 26 de setembro, a partir das 10:00.