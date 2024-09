Situação controlada no grande incêndio que lavra desde terça-feira em Paredes

O grande incêndio que lavrava desde terça-feira no sul do concelho de Paredes, no distrito do Porto, está controlado, com os meios no terreno de prevenção para eventuais reacendimentos, disse fonte da proteção civil municipal.

"Agora, felizmente está tudo mais calmo", afirmou à Lusa pelas 20:15.

O incêndio, atualmente sem risco de propagação, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consumiu vastas áreas das localidades de Sobreira e Aguiar de Sousa, mobilizando um grande dispositivo de combate, que chegou a ter mais de 130 bombeiros, apoiados por 43 viaturas e meios aéreos.

Durante várias horas, nomeadamente na última noite, os bombeiros montaram um dispositivo de proteção às povoações próximas das frentes de incêndio alimentadas por ve4ntos fortes, obrigando a deslocar alguns populares para zonas mais seguras.

Às 20:15, ainda se mantinham no teatro de operações 109 operacionais e 39 viaturas.

A autarquia de Paredes já iniciou o processo de levantamento dos danos materiais e da área ardida, envolvendo as juntas de freguesia.

Sete pessoas morreram e cerca 120 ficaram feridas, das quais 10 em estado grave, devido aos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 106 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam perto de 76 mil hectares.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e alargou até quinta-feira a situação de alerta, face às previsões meteorológicas.