Fogo na península de Setúbal controlado no concelho de Seixal e activo em Sesimbra

O incêndio que teve hoje início na Amora está em fase de rescaldo no concelho do Seixal, mantendo-se ainda ativo no concelho de Sesimbra, mobilizando no combate mais de 480 operacionais.

O presidente da Câmara do Seixal, Paulo Silva, adiantou numa nota na rede social Facebook, publicada pelas 23:12, que o fogo entrou em fase de rescaldo no seu concelho.

"O fogo encontra-se no entanto ainda ativo no concelho de Sesimbra pelo que todos os meios continuam a operar no terreno. Desta forma apelamos a todos que mantenham a calma e a serenidade e que possam cumprir as orientações das forças de segurança e da proteção civil", pode ler-se.

Paulo Silva deixou ainda um agradecimento em nome do município do Seixal a todas as autoridades que "desde o início estiveram no terreno e desenvolveram todos os esforços para que a população se mantivesse em segurança".

"A todos deixo o meu sincero reconhecimento. Foi pelo seu empenho e excelente trabalho desenvolvido que no concelho as pessoas e habitações não sofreram quaisquer danos, havendo no entanto a lamentar a área florestal ardida. (...) Igualmente agradeço às centenas de populares que foram levar água, leite e comida aos bombeiros (apesar da Câmara Municipal do Seixal ter providenciado todo este apoio) e que demonstraram a solidariedade do povo deste concelho", destacou ainda.

O Comando sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou hoje à noite à Lusa que dois grupos de bombeiros da região de Lisboa, com 56 operacionais e 18 viaturas, vão juntar-se aos mais de 400 elementos envolvidos no combate ao incêndio que hoje teve início na Amora, concelho do Seixal.

Segundo a mesma fonte, a Estrada Nacional (EN) 377, onde, cerca das 19:30, a circulação automóvel já era difícil devido ao fumo intenso, foi, entretanto, cortada ao trânsito.

O incêndio que teve início ao princípio da tarde numa zona de mato na Amora, no Seixal, progrediu depois, devido ao vento forte que continua a fazer-se sentir na região, para a Herdade da Apostiça, uma zona florestal do concelho de Sesimbra.

Segundo o Comando sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não há registo de vítimas nem de danos em habitações. Até ao momento terão ardido apenas cinco viaturas que se encontravam no interior de um terreno privado.

Ao final da tarde, o comandante da sub-região da Proteção Civil da Península de Setúbal, Sérgio Moura, anunciou que já tinham sido colocados vários meios para fazer face a qualquer eventualidade junto do paiol da NATO e num posto de abastecimento de combustíveis da Estrada Nacional (EN) 378, entre Seixal e Sesimbra, no distrito de Setúbal.

O alerta para o incêndio -- que deflagrou hoje, segundo o comando sub-regional, na localidade de Verdizela, numa zona de mato na freguesia da Amora - foi dado às 12:52.

De acordo com a página ANEPC, pelas 23:32 estavam no combate às chamas 483 operacionais, apoiados por 164 veículos.