Mulheres Socialistas defendem políticas públicas para facilitar acesso à habitação

A habitação será o tema em destaque no próximo ‘Café Socialista’, promovido pelas Mulheres Socialistas da Madeira, este sábado, 21 de Setembro, em Santa Cruz.

Tendo como mote o poema de Ruy Belo intitulado 'Oh As Casas As Casas As Casas', a iniciativa pretende "promover o debate e a reflexão sobre um dos temas mais preocupantes na Região e no País em geral, incentivando os participantes a conhecerem as propostas do PS-Madeira para esta área, bem como a proporem medidas de natureza política que ajudem a solucionar este grave problema", referem as Mulheres Socialistas da Madeira em comunicado de imprensa.

“Se viver numa habitação condigna é uma questão de direitos humanos, não devendo o seu custo ultrapassar, no máximo, os 40% do rendimento familiar, tal revela-se absolutamente impossível de conseguir na Região Autónoma da Madeira, onde os preços das habitações no mercado imobiliário ou do arrendamento são proibitivos”, sublinha Madalena Nunes, uma das coordenadoras do evento.

"Na Madeira, os valores das habitações têm atingido números astronómicos, colocando a Região no topo das regiões mais caras de todo o Portugal em termos de valor por m2. No que respeita o arrendamento a situação é idêntica, colocando-se mesmo o aluguer de quartos no Funchal em 2.º lugar a nível nacional, logo a seguir a Lisboa", ilustra a socialista.

Madalena Nunes faz notar que o problema da habitação coloca-se “tanto aos jovens que estudam ou em início de vida autónoma, como também às pessoas idosas, que acabam por ser despejadas da casa onde sempre viveram, não possuindo recursos financeiros para alterar a sua situação”.

O problema, complementa, afecta "tanto famílias socialmente vulneráveis, como a classe média". Isto “na região do País onde a taxa de pobreza é superior em 10 pontos percentuais em relação ao contexto nacional e onde as famílias têm os mais baixos rendimentos do País”, evidencia Madalena Nunes.

Perante esta realidade, "as Mulheres Socialistas da Madeira defendem a criação de políticas públicas que garantam e promovam o acesso a uma habitação condigna e acessível à população residente na Região e que, das soluções, faça parte o envolvimento das populações no processo de escuta e de criação de respostas para os problemas que sentem".

De referir que o ‘Café Socialista’ é uma iniciativa das Mulheres Socialistas da Madeira que se realiza mensalmente em diversos pontos da ilha. Trata-se de uma conversa que reúne militantes, simpatizantes e a comunidade em geral, jovens e menos jovens, homens e mulheres, incentivando-os a pensar em voz alta sobre os mais variados assuntos.