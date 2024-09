CDU exige Intervenção urgente no Auto Silo do Campo da Barca

A dirigente da CDU e deputada na Assembleia Municipal do Funchal, Herlanda Amado, denunciou hoje o "estado de abandono" em que se encontram os equipamentos e edifícios públicos, sob gestão municipal, na capital da Madeira.

"Este edifício sob a responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal, é apenas um dos exemplos do abandono e desleixo em relação a equipamentos públicos que a autarquia tem sob a sua responsabilidade", apontou Herlanda Amado numa inciativa, esta manhã, junto ao Auto Silo do Campo da Barca.

"O Parque de Estacionamento situado no Auto Silo do Campo da Barca é um exemplo flagrante da actual falta de condições, bem como da necessidade urgente das melhorias das condições de trabalho de quem ali exerce as suas tarefas", reforçou a dirigente da CDU, acrescentando que "este edifício já não dá resposta às necessidades dos utentes, que ali estacionam todos os dias, pela falta de espaço e de condições, como igualmente falha na resposta às associações e empresas que estão sediadas neste edifício camarário".

Herlanda Amado lembrou que "muitas têm sido as promessas de intervenção da Câmara, mas não tem passado disso mesmo". "É preciso exigir mais! É necessário pressionar a Câmara para garantir que se vá mais longe, muito mais do que intenções e seja concretizada uma intervenção de fundo do Auto Silo do Campo da Barca", vincou.

A CDU reiterou também o compromisso de "intervir para que já no próximo Orçamento sejam consagradas as verbas necessárias para as obras serem concretizadas”.