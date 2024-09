Há novas regras para as cadeiras auto para crianças

As cadeiras auto para crianças garantem viagens em segurança. No entanto, ao escolher uma cadeira de criança para o automóvel é preciso considerar alguns critérios, nomeadamente se esta está homologada e segue as normas exigidas pela União Europeia. Desde 1 de Setembro, contudo, essa escolha passou a ser mais fácil. Até então existiam dois regulamentos para a produção de sistemas de cadeiras auto para criança; agora, só um está em vigor.

O que muda com as novas regras

Até ao passado dia 1 de Setembro, na União Europeia, existiam dois regulamentos para a produção de cadeiras de automóvel para crianças. A norma ECE R44 classificava as cadeiras com base no peso da criança, entre 0 e 36 quilos. Já a norma ECE R129 (i-Size), que classifica as cadeiras com base na altura da criança, variando entre os 105 e 150 centímetros, inclui testes de impacto lateral, que não são contemplados pela norma ECE R44.

Com as novas regras que agora entraram em vigor, passa a ser utilizada apenas a norma ECE R129 (i-Size) para a homologação de cadeiras de carro para crianças. Por isso, os fabricantes destes equipamentos deixam de poder produzir cadeiras sob a norma ECE R44. As cadeiras homologadas de acordo com esta norma deixam também de poder ser vendidas. O objectivo é não só reforçar a segurança das crianças durante as viagens de carro, mas também simplificar a escolha na hora de comprar.

Cadeiras auto antigas podem continuar a ser utilizadas

Na prática, as cadeiras para o carro fabricadas de acordo com a norma ECE R44 vão poder continuar a ser utilizadas pelo menos nos próximos oito anos. Se já tem uma destas cadeiras, não precisa de a trocar. A grande mudança será sentida, para já, junto dos fabricantes, que passam a ter de cumprir a norma ECE R129 (i-Size).