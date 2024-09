Unidade de Alzheimer vai ser ampliada

O presidente do Governo Regional subscreve os reparos deixados pelo padre Bernadino Trindade a propósito de uma maior justiça social.

Miguel Albuquerque reconheceu que há "novos desafios" para concluir que as propostas do presidente do Centro Social e Paroquial de São Bento foram "muito bem colocados".

Concorda por isso com o princípio da progressividade. "Quem tem mais rendimento paga mais. No quadro social vai ter de acontecer isso", admitiu.

Albuquerque garantiu que o Governo está preparado para ajudar na ampliação do Centro de Alzheimer da Ribeira Brava de modo a "aumentar a capacidade destas instituições".