Quase 1,6 milhões de venezuelanos receberam ajuda humanitária da ONU em 7 meses

Quase 1,6 milhões de venezuelanos receberam assistência da ONU, entre janeiro e julho de 2024, através de diferentes organizações locais e internacionais, segundo um relatório divulgado hoje pelo Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

"Até 31 de julho, a resposta humanitária chegou a quase 1,6 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 200.000 pessoas em relação a junho. As mulheres e as raparigas representam 60% das pessoas abrangidas, incluindo quase 923.000 crianças e adolescentes (52% raparigas)", adianta o relatório.

Segundo a mesma fonte, a ajuda humanitária chegou a 292 dos 335 municípios da Venezuela, abrangendo 87% do território.

Os setores com maior número de beneficiários, até 31 de julho, foram o da Saúde (824.000 pessoas), Segurança Alimentar e Meios de Subsistência (574.000), Proteção Geral (359.000), Nutrição (264.000), Água, Saneamento e Higiene (241.000), e Educação (219.000).

Por outro lado, as regiões do país com mais beneficiários foram o Distrito Capital (255.362 pessoas) e os estados de Bolívar (181.136), Miranda (153.419), Zúlia (152.508), Falcón (85.735) e Sucre (83.410).

Entre as pessoas que receberam ajuda humanitária estão 75.000 indígenas, 37.000 mulheres grávidas e lactantes, 27.000 pessoas deficientes e 2.000 da comunidade LGBTIQ+.