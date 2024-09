Juventus empata com a Roma e falha ataque à liderança isolada

A Juventus empatou hoje em casa 0-0 com a Roma, para a terceira jornada da Liga italiana de futebol, e falhou o ataque à liderança isolada, seguindo em segundo com os mesmos sete pontos do Inter Milão, primeiro.

Adversário do Benfica na Liga dos Campeões, a 'Juve' cedeu os primeiros pontos na liga transalpina com o empate com a Roma, adversária do Sporting de Braga na Liga Europa, e manteve o registo de ainda não ter sofrido qualquer golo.

Francisco Conceição, que recentemente trocou o FC Porto pela 'vecchia signora', estreou-se com a camisola da Juventus, ao entrar na segunda parte do encontro, por troca com o belga Samuel Mbangula.

Inter Milão, primeiro, e Juventus, segundo, têm a companhia no topo da tabela classificativa de Torino, terceiro, e Udinese, quarta, todos com sete pontos.

O Monza, com o português Pedro Pereira a titular, esteve a vencer por dois golos em casa da Fiorentina, adversária do Vitória de Guimarães na Liga Conferência, mas permitiu o empate a 2-2, alcançado já no período de descontos.

O bósnio Milan Duric, assistido por Pedro Pereira, fez o 1-0 para o Monza, aos 18 minutos, Daniel Maldini, aos 32, elevou para 2-0. Moise Kean reduziu, aos 45, tendo a Fiorentina empatado pelo alemão Robin Gosens, aos 90+6 minutos.

Com o terceiro empate em três jogos, a equipa 'viola' segue na 11.ª posição, com três pontos, enquanto o Monza ocupa o 15.º lugar, com dois, em igualdade pontual com o AC Milan (14.º), Cagliari (16.º) e Roma (17.º).

O Verona, com o português Dani Silva no banco, venceu por 2-0 em casa do Génova, do compatriota Vitinha (titular), com golos do camaronês Jackson Tchatchoua, aos 55 minutos, e do dinamarquês ex-Benfica Casper Tengstedt, aos 64, de penálti.

Os seis pontos amealhados pelo Verona, que nos três jogos disputados apenas perdeu com a Juventus (3-0), colocam-no no quinto lugar, a dois do líder Inter Milão, enquanto o Génova é 10.º, com quatro.