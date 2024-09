Jornadas dão a conhecer o uso da Inteligência Artificial a docentes na Venezuela

Começaram hoje na Venezuela as XVI Jornadas para Professores de Português, uma iniciativa que busca dar a conhecer como a Inteligência Artificial e o PowerPoint podem ser aliados nas exigências diárias da docência.

As jornadas, que vão decorrer até 13 de setembro, incluem webinars destinados a demonstrar como algumas ferramentas e recursos podem simplificar e enriquecer as suas tarefas pedagógicas, segundo um comunicado de imprensa divulgado pela Coordenação do Ensino de Português Língua Estrangeira na Venezuela (CEPE -- Venezuela).

"Pesquisas indicam que a profissão de educador é uma das mais afetadas pela 'síndrome de burnout'. As responsabilidades excessivas, situações stressantes com estudantes e jornadas duplas ou triplas são fatores contribuintes" explicam os organizadores como introdução a um webinar de hoje que procura mostrar como a Inteligência Artificial pode auxiliar na realização de muitas tarefas.

Na quinta-feira o tema central será "Não seja um Google-dependente" e será desmitificado o mito de que "só há recursos educativos brasileiros na Internet". O webinar dará a conhecer dicas e sites para encontrar materiais de apoio ao ensino de Português Língua Estrangeira na variante de Portugal.

O último dia das jornadas será dedicado aos estudos que indicam que o uso do PowerPoint é bem recebido pelos alunos e a refletir sobre as vantagens e desvantagens do uso deste software na dinâmica da aula e sobre como utilizá-lo de forma mais eficaz.

As jornadas são dirigidas pela Professora Maria Teresa Gómez Rodríguez, educadora licenciada e mestre em Educação Aberta e à Distância, com uma trajetória dedicada ao uso inovador das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ensino.

Recentemente, tem orientado o seu interesse ao uso de recursos digitais a fim de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem do Português como Língua Estrangeira (PLE), mantendo sempre o foco na eficácia pedagógica.

Reconhecida por contribuições significativas na formação de professores, no desenvolvimento de programas curriculares e na pesquisa sobre o uso educativo das TIC. É autora de diversas publicações e palestrante em seminários, onde compartilha os resultados das suas pesquisas e práticas inovadoras.

É também professora de PLE no Centro Português de Caracas, criadora e instrutora de cursos online de Português e Inglês. Colabora no curso "Ensino do PLE", uma iniciativa conjunta do Instituto Camões e da Universidade de Carabobo, onde ministra o módulo sobre TIC.