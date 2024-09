Espectáculo 'Vamos para Bremen' para ver no 'Baltazar Dias'

O TeatroPlage apresenta o espectáculo 'Vamos para Bremen', uma adaptação envolvente da clássica história dos Irmãos Grimm, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. As apresentações terão lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias nos dias 20 de Setembro, às 15h00, e 21 de setembro, às 18h00.

'Vamos para Bremen' explora a força da união, onde a palavra dita transforma o cenário em imaginação e destaca que “juntos somos mais fortes que separados”. O narrador adverte sobre o desconhecido enquanto o músico, as actrizes e a bailarina, nos seus percursos singulares, dançam, tocam e cantam na estrada que se revela a casa dos ladrões, uma casa que afinal estava abandonada, refere o departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

O espectáculo sugere que não é necessário chegar ao fim dos objectivos sonhados para alcançar o sonho, mas sim estar juntos, reforçando a moral apaziguadora do conto.

A ficha técnica e artística inclui textos dos Irmãos Grimm, encenação de Paulo Lage, coreografia de Elsa Madeira, interpretação de Cheila Lima, Lune Nunes, Mariana Rebelo e Pedro Serra. Os arranjos musicais são de Elmano Coelho e Miguel Teixeira, com apoio vocal de Maria do Anjo Albuquerque, desenho de luz de Bernardo Santo Tirso, desenho de som de Frederico Pereira, cenografia de Samantha Silva, figurinos de Mónica Cunha e Fabrício Passos, maquilhagem de Guilherme Gamito, e produção de Medusa Material.

Os bilhetes para 'Vamos para Bremen' têm o valor de 5 euros e estão disponíveis na Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.