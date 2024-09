Aguaceiros e pequena descida de temperatura esta terça-feira na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para esta terça-feira, dia 3 de Setembro, apontam para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando moderado

a forte (30 a 40 km/h), com rajadas até 65 km/h, nas terras altas, extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo. Na zona do Funchal, o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

A assinalar uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima, que não deverá ultrapassar os 25ºC na Madeira (26ºC no Porto Santo). Já as mínimas deverão rondar os 21ºC em todo o arquipélago.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Norte/ Nordeste com 2 a 2,5 metros, aumentado para 2,5 a 3 metros a partir da tarde, na costa Norte. Na costa Sul, as ondas serão de Sueste com 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 24 a 25ºC.