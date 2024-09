Mbappé estreia-se a marcar com 'bis' e coloca Real Madrid na vice-liderança

O Real Madrid recebeu e venceu hoje o Bétis (2-0), no encontro de encerramento da quarta jornada da Liga espanhola em futebol, graças aos dois primeiros golos de Kylian Mbappé na prova, e ascendeu à vice-liderança.

No Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, o primeiro tempo não teve golos, com o 'nulo' a ser desfeito ao minuto 67, graças ao remate certeiro do internacional francês, após uma boa combinação com o uruguaio Fede Valverde.

No quarto jogo na La Liga, o antigo jogador do PSG viria mesmo a 'bisar', aos 75, na conversão de uma grande penalidade cometida pelo guarda-redes luso Rui Silva sobre o brasileiro Vinícius Júnior.

Com este triunfo, o Real passa a ocupar o segundo posto, com oito pontos, os mesmos do Atlético de Madrid (terceiro), contra os 12 do líder FC Barcelona. Já o Bétis, que também teve William Carvalho de início, é 17.º, com apenas dois.

Horas antes, o Alavés somou o segundo triunfo seguido, na receção ao Las Palmas (2-0), num jogo em que o ex-FC Porto Toni Martínez 'saltou do banco', uma vez mais, para marcar pela segunda vez consecutiva, depois de Carlos Vicente ter aberto o ativo para o emblema de Vitoria.

Em Pamplona, o Osasuna impôs-se na receção ao Celta de Vigo (3-2), que terminou reduzido a 10 jogadores, face ao vermelho direto exibido a Alfonso González, que tinha entrado logo após o tempo de descanso.

Flavien Boyomo, Carlos Dominguez, com um golo na própria baliza, e Abel Bretones construíram o resultado para os locais, com Borja Iglesias e um tento na baliza errada de Moi Gomez a deixarem o 'placard' com a diferença mínima.

Com golos de Ivan Martin e do ex-Sporting de Braga Abel Ruiz, de penálti, o Girona foi ao Ramón Sánchez Pizjuán superiorizar-se ao Sevilha (2-0), enquanto Getafe, com Domingos Duarte entre os suplentes, ficou-se pelo 'nulo' com a Real Sociedad.