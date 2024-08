Jota Silva e Mateus Fernandes estreiam-se a marcar na Taça da Liga, Guedes bisa

O Nottingham Forest foi hoje afastado da Taça da Liga inglesa em futebol pelo Newcastle, apesar do golo de Jota Silva, dia em que Gonçalo Guedes 'bisou' pelo Wolverhampton e Mateus Fernandes marcou pela primeira vez pelo Southampton.

No City Ground, em Notthingham, o jogo da segunda ronda da prova não teve o desfecho desejado para a equipa do treinador luso Nuno Espírito Santo, que viu Joe Willock abrir o ativo para os visitantes, logo no primeiro minuto do desafio.

A vantagem dos 'magpies' durou até aos 50 minutos, altura em que Jota Silva, ex-Vitória de Guimarães, restabeleceu a igualdade na sua estreia como titular e a marcar.

A eliminatória só ficou decidida nos penáltis, com o Newcastle a apresentar-se mais eficaz (4-3).

Na receção ao secundário Burnley, o Wolverhampton venceu por 2-0, graças ao 'bis' do internacional luso Gonçalo Guedes (38 e 54 minutos), com o segundo golo a surgir depois de um passe do compatriota Daniel Podence.

Nos 'wolves', além de Guedes e Podence, também jogaram os lusos Chiquinho e Rodrigo Gomes, enquanto Toti Gomes não saiu do 'banco'.

No segundo jogo pelo Southampton, o primeiro a jogar de início depois de ter deixado o Sporting, Mateus Fernandes fez o 'gosto ao pé' (10 minutos) e ainda assistiu o colega Cameron Archer (55), ajudando os 'saints' a superarem o secundário Cardiff (5-3).

No duelo entre os primodivisionários West Ham e Bournemouth, o 'nulo' persistiu até perto do apito final, com Jarrod Bowen (88) a decidir a favor do 'hammers' (1-0).

Nos outros encontros da segunda ronda, o Brentford, com Fábio Carvalho entre os titulares, bateu o Colchester (1-0), do quarto escalão, enquanto o modesto Wimbledon causou surpresa, impondo-se diante do recém-promovido à Premier League Ipswich Town, no desempate por grandes penalidades (4-2), após uma igualdade a dois golos no final do tempo regulamentar.