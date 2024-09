Portugueses na Venezuela pedem a Fátima ajuda em "tempos tão difíceis"

Centenas de portugueses e luso-venezuelanos juntaram-se hoje em Caracas, capital venezuelana, para rezar à Imagem da Virgem Peregrina de Fátima, a quem pediram ajuda, em tempos que alguns dizem ser "tão díficeis".

Na celebração em Caracas, o comerciante da área da restauração David Neves mostrou-se muito entusiasmado com a visita da imagem. "Somos portugueses. É a nossa Santa, praticamente a nossa padroeira, é a que nos une na fé. Esta visita faz fortalecer a nossa fé e esperança. Espero que traga muita paz e alegria para a Venezuela (...) Espero que a Virgem nos traga alguma mensagem das nossas autoridades portuguesas para apoiar-nos nesta situação tão difícil que estamos vivendo", disse à Lusa.

Óscar Nóbrega, designer, sublinhou a devoção que como lusodescendente tem em Nossa Senhora de Fátima e a experiência de ter a Peregrina de visita a Caracas. "Eu tenho uma promessa por pagar, a Fátima, lá em Portugal, desde há dois anos e ainda não consegui programar a visita. Ontem a minha mãe me disse para vir à missa ao Centro Português, porque estaria a Virgem Peregrina que veio de Portugal à Venezuela. Portanto, é engraçado porque não consegui ir a Portugal, mas a Virgem veio até cá", disse à Lusa.

Um grupo de peregrinos de Portugal, com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, iniciou uma visita à Venezuela em 24 de agosto, que se prolonga até 08 de setembro. A Venezuela vive dias tensos de crise política pós-eleitoral, com protestos esporádicos da oposição contra os resultados que deram a vitória ao Presidente Nicolás Maduro.

À Lusa, a optometrista Conceição Marques de Andrade explicou que os seus pais, portugueses, sempre lhe inculcaram a religião católica. "Já estive em Fátima 5 vezes. Tenho muita fé na Virgem. É uma devoção muito linda. Estive aqui à espera dela, a Peregrina, e queria pedir muitas coisas. Primeiro muita paz para a Venezuela e as famílias. Que haja muita união nos seres humanos, e que as pessoas cresçam sempre na fé católica", disse. Emocionada, explicou que sempre tem muita fé e que sempre que fez algum pedido à Virgem conseguiu o seu objetivo. "Hoje sinto essa mesma devoção que se sente estando em Fátima. Essa paz que você consegue ter quando se está lá", frisou.

A portuguesa Betty de Castros, manifestou-se emocionada porque "Nossa Senhora viajou de tão longe" para estar na Venezuela. "A minha devoção a Nossa Senhora é muito grande porque a minha mãe e a minha irmã são afilhadas de Nossa Senhora de Fátima. E na minha casa sempre houve essa grande devoção (...) O que eu mais quero que ela nos conceda é muita paz (...) e para mim, para a minha família muita saúde, que estejamos sempre unidos", referiu à Lusa.

Já o economista Pablo de Sousa, explicou que a sua devoção surgiu no seio da comunidade lusa local, do Centro Português de Caracas e da sua família, que sempre lhe incutiu rezar muito. "Lá em casa a chamamos de 'Fátiminha' (...) Para a minha família e para toda a comunidade portuguesa, é uma bênção ter aqui a imagem Peregrina de Nossa Senhora Fátima, que veio de tão longe", frisou. À Virgem, pediu por todas as famílias, para que possam ultrapassar cada uma das suas batalhas interiores, e que abençoe a Venezuela. "Ver toda esta gente aqui, a rezar à Virgem, todos unidos com o mesmo objetivo, faz-me sentir muito mais religioso no dia de hoje", frisou.