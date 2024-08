Governo da Venezuela fala de "sabotagem eléctrica" em apagão nacional

A Venezuela está a sofrer um apagão quase total desde as 04:50 locais (09:50 em Lisboa), anunciou o Governo, atribuindo-o a uma "sabotagem elétrica", adiantando que funcionários estavam a trabalhar "para o pleno restabelecimento do serviço".

"Urgente, às 4:50 da manhã de hoje, sexta-feira, 30 de agosto, houve uma sabotagem elétrica na Venezuela, uma sabotagem contra o sistema elétrico nacional que afetou quase todo o território nacional, todos os 24 estados estão a reportar uma perda total ou parcial do fornecimento de eletricidade", afirmou o ministro das Comunicações, Freddy Ñáñez, através da rede de mensagens Telegram.

A quebra de eletricidade está a afetar também a Grande Caracas, zona da capital venezuelana.

🇻🇪 | AHORA



Apagón en Venezuela: al menos 20 de los 24 estados del país sufren cortes del servicio eléctrico y de la conexión a internet.



El régimen de Nicolás Maduro denunció un “sabotaje”, lo que podría dar pie a prolongar la ola de persecuciones que lanzó la dictadura luego… pic.twitter.com/jyrumjdPpW — UHN PLUS (@UHN_Plus) August 30, 2024

"Neste momento, a equipa do gabinete de eletricidade está a trabalhar no restabelecimento total do serviço", adiantou o governante, que não especificou que tipo de "sabotagem" foi perpetrada nem quem é o responsável.

Ñáñez explicou que uma "operação especial para o transporte de superfície" foi ativada na capital, embora o número de estações ou setores que estão em operação não seja conhecido até ao momento.

Apesar do apagão e das suas consequências, Ñáñez garantiu que ninguém "vai tirar a paz e a tranquilidade dos venezuelanos".

Vários estados do país sofrem apagões frequentes, em alguns casos com duração de até uma semana, de acordo com relatos regulares de utilizadores de diferentes regiões.

O último grande apagão nacional ocorreu em março de 2019, quando uma grande parte do país ficou sem energia durante quatro dias.

Nessa altura, o Governo também atribuiu o apagão à sabotagem, pelo que culpou a oposição e os governos dos Estados Unidos e da Colômbia, liderados na altura por Donald Trump e Ivan Duque, respetivamente.

O país está a atravessar um novo momento de agitação política e social, depois das eleições presidenciais de 28 de julho, em que o Presidente, Nicolás Maduro, foi reeleito para um terceiro mandato, segundo as autoridades oficiais, enquanto a oposição rejeita este resultado, que tem sido contestado nas ruas com manifestações, algumas reprimidas com violência.