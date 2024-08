Venezuela chama a Borrell "sem-vergonha" por questionar reeleição de Maduro

O Governo venezuelano chamou hoje "sem-vergonha" ao chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrel, por ter questionado a reeleição de Nicolás Maduro.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, disse que Borrell, que "passou anos a levar a UE à beira do colapso" e "se ajoelha diante do massacre e do genocídio na Palestina", agora "procura ignorar as instituições democráticas" do país sul-americano.

Gil garantiu não se importar com os comentários de Borrel e instou o representante da UE a dedicar "os seus últimos dias no cargo a assumir todas as derrotas que colheu".

Na quarta-feira Borrell afirmou que os países da UE decidiram não reconhecer a "legitimidade democrática" de Maduro como presidente eleito, por não terem sido apresentados os registos eleitorais do sufrágio de 28 de julho.