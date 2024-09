Liverpool 'atropela' Manchester United e junta-se ao City na frente

O Liverpool juntou-se hoje ao campeão Manchester City na nova dupla de líderes da Liga inglesa de futebol, após vencer com 'estrondo' em Old Trafford o Manchester United (3-0), no fecho da terceira jornada.

Com dois golos, o extremo colombiano Luís Diaz, ex-FC Porto, foi a grande figura da partida e manteve os 'reds' totalmente vitoriosos na Premier League, cenário bem diferente para os 'red devils', que somaram a segunda derrota seguida e teimam em fugir de uma crise que já dura há várias temporadas. Diogo Jota foi titular no Liverpool, mas ficou em branco, acontecendo o mesmo com Bruno Fernandes, capitão, e Diogo Dalot no lado do Manchester United.

O Liverpool segue assim com nove pontos na liderança da Premier League, com a companhia do Manchester City, e pela terceira vez em toda a sua historia não sofreu golos nas três primeiras jornadas do principal escalão inglês (7-0). Por seu lado, o Manchester United soma apenas três e vai para a pausa das seleções novamente com Erik ten Hag 'sob brasas', depois da direção dos 'red devils' ter dado nova oportunidade ao técnico neerlandês, que terminou a última temporada apenas no oitavo lugar. Diaz foi o marcador de 'serviço' da partida, com remates certeiros aos 35 e 42 minutos, no regresso aos grandes jogos do egípcio Salah, que assinou o terceiro golo, aos 56, já depois de ter assistido o colombiano no seu 'bis'.

Nos outros jogos que decorreram hoje, o Chelsea, com o português Pedro Neto de início, empatou na receção ao Crystal Palace (1-1) e continua sem vencer este temporada em Stamford Bridge. Num duelo entre equipas de Londres, o Chelsea voltou a 'tropeçar' em casa, depois do desaire sofrido com o tetracampeão Manchester City (2-0) na estreia, com João Félix a entrar na segunda parte, precisamente para o lugar de Pedro Neto, e Renato Veiga, chamado pela primeira vez à seleção nacional, a não sair do banco de suplentes. O avançado senegalês Jackson deu vantagem aos 'blues' aos 24 minutos, mas Eze, no arranque da segunda parte, aos 53, refez a igualdade. O Chelsea passa assim a somar apenas quatro pontos em três rondas, enquanto o Crystal Palace somou o primeiro ponto e fugiu ao 14.º desaire consecutivo em duelos com os 'blues'. Com este empate dos 'eagles', Southampton e Everton passam a ser as únicas equipas ainda sem pontos na Premier League.

No norte de Inglaterra, o Newcastle registou o seu melhor início de campeonato desde 2011 (duas vitórias e um empate), ao bater em casa o Tottenham, por 2-1, naquele que foi o primeiro desaire dos 'spurs'. O sueco Isak fez o golo decisivo da partida, aos 78 minutos, mas o 'prémio' de melhor em campo foi para Tino Livramento, lateral- direito de 21 anos, internacional jovem por Inglaterra, mas filho de pai português e mãe escocesa. Antes, Barnes já tinha dado vantagem ao Newcastle, aos 37 minutos, mas Brun, num lance infeliz de autogolo, empatou, aos 56.

O Newcastle, com sete pontos, juntou-se a Arsenal e Brighton no grupo de segundos classificados, enquanto o Tottenham segue no meio da tabela, com quatro.