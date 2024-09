Centenas de pessoas marcam presença na cerimónia fúnebre de militares

Centenas de pessoas marcaram hoje presença em Lamego nas cerimónias fúnebres de dois de cinco militares que morreram vítimas da queda de um helicóptero no rio Douro, às quais se juntaram altas figuras do Estado.

Junto dos familiares está, desde cedo, o Comandante-geral da GNR, tenente-coronel Rui Ribeiro Veloso, que vai acompanhar, igualmente os restantes funerais, que têm honras de Estado.

O Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro e outros representantes políticos marcam presença na Igreja de Santa Cruz, Lamego, juntando-se a centenas de pessoas que, dentro e fora do local de culto, quiseram prestar homenagem às vítimas mortais.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, seguido do presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegaram com intervalos de dois minutos, sensivelmente, sem prestar declarações.

A Igreja de Santa Cruz, em Lamego, no distrito de Viseu, está lotada, entre familiares e amigos dos dois militares da Guarda Nacional Republicana, GNR, que morreram na sequência da queda, na sexta-feira, de um helicóptero no rio Douro.

Na cerimónia religiosa, presidida pelo bispo de Lamego, António Couto, marcam também presença diversas entidades civis e militares, assim como representantes de partidos políticos, que se dirigiram de vários pontos do país para prestar homenagem.

À chegada à igreja de Santa Cruz, as altas entidades foram recebidos pelo comandante Comando Territorial de Viseu da GNR, tenente-coronel Adriano Resende.

No exterior da igreja, que é contígua ao quartel da Força de Operações Especiais (FOE), conhecidos por Rangers, sediados em Lamego, juntaram-se camaradas dos militares da UEPS (Unidade de Emergência Proteção e Socorro) e centenas de populares.

Ainda hoje vai realizar-se um terceiro funeral em Lamego, na freguesia de Sande e, à mesma hora, 18:00, um quarto funeral na freguesia de Rua, em Moimenta da Beira, o quinto militar, cujo corpo foi encontrado na tarde de sábado terá as cerimónias fúnebres esta segunda-feira em Castro Daire.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro em Lamego disse à agência Lusa que Luís Montenegro marcará presença também em Castro Daire, pelas 16:00.

Hoje, em Aveiro, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito aos jornalistas que marcaria presença para "apresentar às famílias e às comunidades (...) o pesar do povo português que compreende a importância daquele contributo daqueles militares, daqueles servidores de segurança, que estavam em missão, a missão não tinha terminado".

O helicóptero de combate a incêndios florestais caiu no rio Douro na sexta-feira, próximo da localidade de Samodães, Lamego, transportando um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

Ainda na sexta-feira foram localizados os corpos de quatro militares da GNR. O quinto foi localizado no sábado à tarde, depois de intensas buscas no local.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), organismo do Estado Português, tem uma equipa no terreno e que está a investigar o acidente.