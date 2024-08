Espanha e Mauritânia estreitam relações e marcam cimeiras bilaterais a partir de 2025

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, concordaram ontem em incrementar as relações entre os dois países com a realização de cimeiras bilaterais regulares a partir de 2025.

Sánchez e Ghazouani chegaram ao acordo no encontro em Nouakchok, durante a primeira etapa da digressão africana do chefe de governo espanhol para reforçar a cooperação na luta contra os movimentos migratórios irregulares.

Numa aparição conjunta após a reunião, os dois chefes de Estado anunciaram que a primeira reunião de alto nível (como são chamadas estas cimeiras, lideradas pelos países que as realizam) terá lugar em 2025 e será realizada na Mauritânia.

A realização destas cimeiras bilaterais é também referida na declaração conjunta assinada pelos dois países por ocasião da visita de Sánchez, sublinhando a vontade de aprofundar a cooperação em setores como as migrações, a saúde e a segurança, e de a alargar a outros domínios de interesse mútuo.

A declaração conjunta considera a cooperação em matéria de migração como uma prioridade na relação bilateral e compromete-se a continuar a trabalhar em prol de uma migração segura, ordenada e regular, salientando a importância da chamada migração circular.

O texto sublinha, igualmente, a importância do lançamento hoje, coincidindo com a visita de Sánchez, do Comité Empresarial Bilateral para reforçar as relações entre os respetivos setores privados.

A declaração inclui ainda a decisão de abrir uma extensão do Instituto Cervantes em Nouakchott.