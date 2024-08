ONU expressa preocupação por Irão ter executado 29 pessoas em dois dias

A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para os direitos humanos manifestou hoje a sua preocupação com as notícias de o Irão ter executado 29 pessoas em dois dias desta semana.

O gabinete do alto-comissário para os direitos humanos confirmou que 38 pessoas foram executadas em julho, o que elevou o total de execuções desde o início do ano para 345 - na sua maioria relativas a tráfico de droga ou assassínios --, incluindo 15 mulheres.

"Aplicar a pena de morte para ofensas que não envolvam mortes intencionais é incompatível com as normas e padrões internacionais relativas a direitos humanos", disse a porta-voz da agência, Liz Throssell, durante uma conferência de imprensa hoje realizada.

Throssell disse ainda que minorias como curdos, árabes e baluchis eram afetadas de forma desproporcional pelas execuções.

Alguns dos condenados foram executados mesmo sem as respetivas famílias ou advogados saberem.

Desde há muito que a ONU questiona as execuções no Irão, com o próprio secretário-geral, António Guterres, a divulgar um relatório em novembro a denunciar a sua frequência elevada no país.