Operação de fiscalização de mercadorias da GNR detectou 258 infrações em todo o país

Uma operação de fiscalização e controlo de mercadorias da GNR detetou 258 infrações em todo o território nacional, foi hoje divulgado.

A denominada operação "TRIBUTO III", para fiscalização e controlo de mercadorias nas principais estradas do país, teve como objetivo detetar, prevenir e reprimir situações de infração e fraude tributárias, adianta a GNR em comunicado.

Os guardas da GNR efetuaram controlos dos documentos de transporte e faturação de mercadorias sujeitas a impostos especiais sobre o consumo, designadamente, imposto sobre os produtos petrolíferos e produtos energéticos, imposto sobre o tabaco e imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas e imposto sobre o valor acrescentado.

A GNR verificou também a regular condição dos veículos de matrícula estrangeira em circulação no território nacional.

Segundo o mesmo comunicado, estiveram empenhados na operação 123 militares e dois binómios para deteção de tabaco, tendo sido fiscalizados 1.302 veículos, dos quais resultou a detenção de um homem por condução sem habilitação legal.

A Guarda elaborou ainda diversos autos de contraordenação, destacando-se 128 autos no âmbito do regime de bens em circulação, nomeadamente por falta de documentos de transporte e/ou omissões/inexatidão dos documentos de transporte e 124 autos no âmbito da legislação rodoviária.

A operação, a cargo da Unidade de Ação Fiscal e dos comandos territoriais dos Açores e da Madeira, contou ainda com o reforço de militares do Comando Territorial de Beja e de Faro, da Unidade Nacional de Trânsito e da Unidade de Intervenção, nomeadamente do Grupo de Intervenção Cinotécnico e o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro.

A Guarda Nacional Republicana adianta que irá prosseguir e intensificar este tipo de operações, no âmbito do combate à economia paralela e às práticas de fraude e evasão fiscais.