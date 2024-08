A notícia que faz a manchete da edição do DIÁRIO desta quarta-feira revela que 95% concorreram ao Ensino Superior e acrescenta que perto de metade dos estudantes que concluíram o secundário em escolas na Região colocaram a Universidade da Madeira como primeira opção.

Numa foto com maior destaque temos, na capa, Paulo Fontes, que, em entrevista a este matutino, revela que a organização descarta culpas nos ‘casos’ do rali. O presidente da Comissão Organizadores da prova rainha do automobilismo regional considera que faltou bom-senso na desclassificação de Campedelli e assume que, na polémica das matrículas, foi o Governo Regional e ele próprio a darem garantias para a participação de alguns carros.

Mas há mais para ler nestas páginas. Fique a saber que a Madeira vai ter um Observatório Geomagnético em 2025. O investimento será assegurado pelo IPMA e pelo Governo Regional, foi ontem revelado, no dia em que arrancou a primeira missão oceanográfica no arquipélago, financiada pelo ‘Fundo Azul’ em 2,5 milhões.

Entre os outros destaques temos que o apoio a Maduro deixa PCP isolado. Edgar Silva remeteu posição oficial para Lisboa por ser uma questão internacional. Por lá, na Venezuela, a oposição denuncia “campanha de terror”.

Por fim, o projecto que prevê a construção de um estacionamento subterrâneo na Praça do Município vai dar que falar. Um historiador defende sondagens. Emanuel Gaspar considera a construção desta infraestrutura “um duplo atentado”. O arquitecto Paulo David pede reflexão e um arqueólogo acredita que há ali vestígios.

