Consumo de combustíveis cresceu 3,4% nos primeiros seis meses na Madeira

A introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Região Autónoma da Madeira (RAM) rondou os 80,4 milhões de litros, nos primeiros seis meses deste ano, segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal e publicados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Tal significa um valor superior ao do mesmo semestre do ano passado em 3,4%, pois entre Janeiro e Junho de 2023, foram consumidors 77,7 milhões de litros de combustíveis.

O gasóleo foi o combustível mais vendido no 1.º semestre deste ano: 53,6 milhões de litros de gasóleo, +0,3% do que no período homólogo.

Porém, as gasolinas que registaram os maiores aumentos de consumo. As quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respectivamente os 21,4 e os 5,4 milhões de litros, representando, pela mesma ordem, variações face ao mesmo período do ano precedente de +10,0% e +11,5%.

No caso do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 5,5 e 2,7 mil toneladas respectivamente, traduzindo-se em variações de +26,2% e -5,9% que no mesmo período do ano anterior.

Em alta está o gás natural, cuja quantidade introduzida foi de 9,6 mil toneladas (+105,6% que no período homólogo), de acordo com a DREM.

Reduzindo o âmbito da análise ao 2.º trimestre de 2024, observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) rondou os 41,8 milhões, valor superior ao do período homólogo em 4,2%, observa a DREM.

Entre Abril e Junho, a procura de gasóleo rodoviário foi de 27,6 milhões de litros (+0,7% face ao mesmo trimestre de 2023). Nas gasolinas, a de 95 e de 98 octanas apresentaram um aumento de 12,6% e 8,5%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano anterior, contabilizando-se nesse 2.º trimestre de 2024 introduções no consumo de 11,5 e 2,8 milhões de litros, respectivamente.

Combustíveis estão e encarecer

Relativamente à média dos preços dos combustíveis no 2.º trimestre de 2024, constata-se que subiu comparativamente ao período homólogo.

No 2.º trimestre de 2024, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,351€, superior ao registado no período homólogo (1,339€), mas inferior ao trimestre anterior (1,369€).

No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,652€, acima do verificado no período correspondente do ano precedente (1,613€), e do observado no 1.º trimestre de 2024 (1,584€).

Gasóleo baixa mais do que a gasolina na próxima semana Preços máximos de venda dos combustíveis ao público foram já publicados e entram em vigor segunda-feira

Conforme o DIÁRIO noticiou, a partir deste segunda-feira, os preços dos combustíveis baixam ligeiramente, com a descida a ser mais significativa nos gasóleos do que nas gasolinas.