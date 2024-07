Candidaturas de Acesso ao Ensino Superior decorrem até 5 de Agosto

Já se encontra a decorrer o período de candidatura de acesso ao Ensino Superior para os estudantes portugueses. Como habitual, o Gabinete do Ensino Superior, localizado na Avenida Arriaga, no Funchal, abriu portas para auxiliar os estudantes neste processo.

Como explicou ao DIÁRIO João Costa e Silva, os interessados em obter este tipo de apoio devem efectuar uma inscrição e reservar o horário junto destes serviços, por forma a serem atendidos de forma mais célere. “Acabaram-se as filas a que assistíamos há alguns anos”, assume o director do gabinete.

Apesar da tolerância de ponto cedida pelo Governo Regional, os serviços vão continuar abertos, com o intuito de garantir que todos os jovens são atendidos conforme o que já foi previamente marcado.

No gabinete têm acompanhamento directo, com os técnicos a ajudarem nas opções a tomar na hora da candidatura. De qualquer das formas, os candidatos “devem chegar com um plano traçado”, para que se possa perceber as suas escolhas.

Esta manhã eram já vários os jovens, a maioria acompanhados pelos encarregados de educação, que concretizaram a sua candidatura.

