Líder do Hezbollah libanês diz que o seu movimento e Irão "obrigados a ripostar" contra Israel

O líder do Hezbollah no Líbano, Hassan Nasrallah, afirmou hoje que a sua formação xiita e o Irão estão "obrigados a ripostar" contra Israel "para além das consequências", após os recentes assassinatos de dois dirigentes do Hamas e do Hezbollah.

O discurso do chefe da poderosa formação político-militar pró-iraniana, transmitido em direto pela televisão, surge num momento em que se intensificam os receios de um agravamento das tensões regionais entre o Irão e seus aliados, e Israel, e quando o sangrento conflito na Faixa de Gaza se prolonga há quase dez meses.

Hassan Nasrallah afirmou que o Hezbollah vai ripostar "sozinho ou no âmbito de uma resposta unificada de todo o eixo" da resistência, dirigido por Teerão e que agrupa os seus aliados na região.

Diversos dirigentes internacionais estão envolvidos numa corrida contra o tempo para evitar uma escalada militar, após Teerão e os seus aliados terem prometido ripostar aos assassinatos do chefe do Hamas no Irão, Ismail Haniyeh, e do responsável militar do Hezbollah, Fuad Shukr, na região de Beirute. O primeiro ataque foi atribuído a Israel, que reivindicou o segundo.

"A nossa resposta surgirá, será forte e eficaz", assegurou o chefe do Hezbollah, cuja formação reivindica quase diariamente ataques contra Israel, que desde inícios de outubro também bombardeia incessantemente o sul do Líbano.

"Sozinhos ou com o eixo [da resistência] (...) poderemos responder em conjunto, em simultâneo, tudo depende do interesse do eixo", acrescentou Nasrallah, mas recusando referir se o eventual ataque do Irão e aliados contra Israel decorrerá em simultâneo.

O chefe do Hezbollah afirmou que "a expectativa israelita [de um ataque], que se prolonga há uma semana, faz parte do castigo, faz parte da resposta, faz parte da batalha".

Pouco antes do início do discurso de Nasrallah, a aviação israelita efetuou por duas vezes manobras de intimidação nos céus de Beirute e em diversas regiões libanesas ao ultrapassar a barreira do som, com o ruído supersónico a provocar o pânico entre a população, indicou a agência noticiosa AFP.

Uma fonte da segurança libanesa também indicou que seis combatentes do Hezbollah foram hoje mortos em dois ataques israelitas no sul do Líbano.