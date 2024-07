Israel desferiu golpes severos nos inimigos nos últimos dias

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu hoje que Israel desferiu "golpes severos" nos seus inimigos nos últimos dias, mencionando explicitamente a eliminação, na terça-feira, do líder militar libanês do Hezbollah, Fouad Chokr, nos subúrbios de Beirute.

"Eliminámos o braço direito de Hassan Nasrallah [líder do Hezbollah], que foi diretamente responsável pelo massacre de crianças", realçou, durante um discurso televisivo, numa referência à morte de 12 jovens num ataque no sábado atribuído por Israel ao movimento armado xiita libanês.

Na madrugada de hoje, o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em Teerão num ataque atribuído a Israel, pelo movimento islamita palestiniano e pelo Irão, que prometeu vingar a sua morte, levantando receios de uma escalada do conflito no Médio Oriente. Os israelitas não reconheceram a responsabilidade pelo assassínio.