CDU denuncia que a frente-mar do Porto Novo está "completamente ao abandono"

A CDU realizou uma iniciativa política esta quarta-feira, 24 de Julho, no Porto Novo, na Freguesia de Gaula, no Concelho de Santa Cruz. Duarte Martins denuncia que o local "está completamente ao abandono, ao deus dará, num estado vergonhoso".

Durante a iniciativa com o objectivo de abordar o uso do litoral e a ausência de uma planificação defensora do interesse público na ocupação da orla costeira na Região Autónoma da Madeira, a CDU constatou que a zona de praia do Porto Novo "mais parece um vazadouro de resíduos" e acusou os governantes de "crime político contra o interesse público".

Duarte Martins afirmou que, "quer em concelhos da responsabilidade executivas do PSD ou do PS, quer em áreas em que o PSD foi substituído pelo JPP, como em Santa Cruz, apesar do rotativismo nas cadeiras do poder, a dita mudança faz prolongar os velhos problemas, continua a não haver uma estratégia para o bom uso do litoral em função do superior interesse público".

Segundo o porta-voz da CDU, "pouco ou nada tem servido a substituição de uns [partidos] por outros na condução das velhas políticas", defendendo que "faz falta um novo rumo para o desenvolvimento".