Madeirense Martim Meneses nos FIA Motorsport Games

O jovem piloto madeirense Martim Meneses irá representar Portugal na edição de 2024 do FIa Motorsport Games que terá lugar em Valência, Espanha, no final do mês de Outubro

"Uma alteração de última hora vai permitir a Martim Meneses participar nos FIA Motorsport Games em Valência de 23 a 27 de outubro próximo. O jovem piloto português, várias vezes campeão nacional e regional que este ano se tem destacado no Troféu Academia CIK FIA vai vestir as cores de Portugal na categoria Karting Sprint Júnior", referiu a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting no seu site oficial.

À assessoria de imprensa da FPAK o piloto madeirense mostrou-se muito feliz por representar Portugal neste grande evento internacional.