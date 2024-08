Lisboa e Porto entre as 36 cidades europeias mais sobrelotadas de turistas

As duas principais cidades portuguesas, Lisboa e Porto, estão na lista da Holidu, portal de reservas para casas de férias, das mais sobrelotadas de turistas na Europa. "Quando as mais conhecidas capitais europeias atingem o ponto de ebulição", revela que as portuguesas ocupam a 8.ª e 9.ª posições respectivamente. A lista é liderada por Dubrovnik, na Croácia.

Como deverá estar a perguntar: e o Funchal? Ora bem, nesta lista de 36 cidades não está a capital madeirense ou qualquer outra cidade portuguesa, além das duas referidas. Barcelona, que tem sido alvo de manifestações anti-turismo, ocupa o 20.º lugar, a capital espanhola, Madrid, ocupa a 32.ª posição, Paris, actualmente centro das atenções por causa dos Jogos Olímpicos, ocupa a 12.ª posição, e até Munique, na Alemanha , está na lista (26.ª), destacando-se ainda Viena (22.ª) e Roma (23.ª).

"Europa, um lugar repleto de história, cultura e paisagens de cortar a respiração, é desde há muito um íman para viajantes de todo o mundo", salienta na abertura. "Apesar do turismo impulsionar, inegavelmente, as economias, algumas das suas cidades mais emblemáticas estão a lutar para fazer face a um número de visitantes sem precedentes. Dos encantadores canais de Veneza ao charme medieval de Bruges, estas joias urbanas enfrentam os desafios do excesso de turismo", continua.

Assim, a Holidu "descobriu as cidades com o maior número de turistas por habitante. Utilizando dados do Euromonitor International, um fornecedor de estudos de mercado, analisou o número de chegadas em 2023 de cada cidade em comparação com a população", convidando o leitor a continuar a ler para "descobrir estes locais sobrelotados que talvez queira evitar este verão".

1. Dubrovnik, Croácia - 27 turistas por habitante

"Dubrovnik detém a distinção de ser a cidade mais sobrelotada da Europa, com um número impressionante de 27 turistas por habitante. Esta joia do mar Adriático foi dominada pelos visitantes, passando de um retiro costeiro tranquilo a um tsunami humano. Outrora célebre pelo seu esplendor arquitetónico e fascínio histórico, a cidade é agora sinónimo de excesso de turismo. O efeito Game of Thrones só veio agravar o problema, transformando as suas ruas de pedra em vias congestionadas e as suas muralhas icónicas em cenários para selfies. Mas não se assuste, pode evitar as multidões e desfrutar das belezas de Dubrovnik se reservar uma viagem para setembro ou outubro, desta forma aproveitará da melhor maneira este espetacular destino".

2. Rodes, Grécia - 26 turistas por habitante

"Rodes é o segundo destino no ranking. Com 26 turistas por cada habitante, torna-se rapidamente vítima da sua própria popularidade. Conhecida uma tranquila escapadela mediterrânica celebrada pela sua histórica Cidade Velha e pelas suas praias de sonho, a ilha debate-se agora com um número avassalador de visitantes. As suas encantadoras ruas empedradas transformaram-se em movimentados corredores turísticos, enquanto a sua costa imaculada é invadida por turistas que procuram o sol. Se o verão é a única oportunidade que tem para viajar, ainda pode encontrar lugares bonitos e tranquilos. Deixamos-lhe as nossas recomendações: Baía de Vlycha, Gennadi e Apollona".

3. Veneza, Itália - 21 turistas por habitante

"Com um número esmagador de 21 turistas por cada habitante, Veneza reclama a infeliz medalha de bronze na competição europeia de sobrelotação. Esta icónica cidade flutuante, outrora um refúgio sereno e romântico, está agora a ceder ao peso da sua popularidade. Os canais, tranquilos, transformam-se, agora, em vias navegáveis congestionadas e os edifícios históricos ostentam as cicatrizes de milhões de passos. Contudo, ainda é possível encontrar a magia de Veneza, mas mais importante os locais menos visitados. Apresentamos-lhe alguns dos mais belos: Visitar o Castello, apreciar a música no Musica A Palazzo e descobrir a praça Secret Campi".

4. Heraklion, Grécia - 18 turistas por habitante

"A cidade de Heraklion está fora do top 3 das cidades europeias mais sobrecarregadas. Com um número impressionante de 18 turistas por habitante, esta histórica cidade portuária está a debater-se com os desafios do excesso de turismo. O que antes era uma encantadora porta de entrada para as deslumbrantes praias e ruínas antigas da ilha transformou-se num muito movimentado turista. Mas não tenha medo, ao afastar-se do centro da cidade encontrará algumas pérolas escondidas a alguns quilómetros de distância, como: Praia de Fodele, Praia de Panagia só acessível por barco e Praia de Pantanassas. Apesar da sobrecarga de turismo, Heraklion é a combinação perfeita de história, belas praias e ótima comida".

5. Florença, Itália - 13 turistas por habitante

"Em quinto lugar, com 13 turistas por cada habitante, Florença. Encontra-se firmemente enraizada no coração da crise de sobrelotação da Europa. Esta cidade icónica, outrora uma potência cultural e artística, está agora a lutar contra um tipo diferente de obra-prima: a maré humana. A Ponte Vecchio, uma passagem tranquila, transformou-se, agora, num caos de selfies. O Duomo, uma maravilha arquitetónica de cortar a respiração, é frequentemente engolido por um mar interminável de turistas. A beleza intemporal de Florença corre o risco de ser eclipsada pela busca incessante do momento perfeito no Instagram. Para controlar esta situação, Florença, a partir de abril de 2023, aplicou uma taxa de imposto municipal que varia entre 4,50 e 8 euros por noite, conforme a classificação do alojamento. As crianças com menos de 12 anos estão isentas deste imposto, e a taxa é paga até 7 noites de estadia contínua. Apesar deste problema Florença continua a ser um autêntico museu ao ar livre!"

Quem completa a lista dos 10?

1. Reykjavik, Islândia - 12 turistas por habitante

2. Amesterdão, Países Baixos - 12 turistas por habitante

3. Lisboa, Portugal - 11 turistas por habitante

4. Porto, Portugal - 10 turistas por habitante

5. Dublin, Irlanda - 9 turistas por habitante.