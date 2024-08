19.ª Conferência Mundial da AIVP vai realizar-se no Porto de Lisboa

'Open Piers: Steering flows between people, planet, and port cities' é o tema da 19.ª Conferência Mundial da AIVP - Association Internationale Villes et Ports (Associação Internacional de Cidades Portuárias), que se realiza entre 27 e 29 de Novembro de 2024. A sede da Fundação Champalimaud, situada na área de jurisdição do Porto de Lisboa vai acolher o evento.

A programação conta ainda com várias iniciativas na Gare Marítima de Alcântara e no Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Esta é um evento que vai reunir especialistas, decisores políticos e profissionais de todo o mundo para explorar o futuro das cidades portuárias, e irá aprofundar as oportunidades que uma mentalidade renovada na relação porto-cidade está a trazer.

Haverá ainda espaço para se abordarem as resoluções tomadas em fóruns globais como a 29ª COP da UNFCCC, a Conferência da ONU sobre os Oceanos ou as reuniões do G20, e os impactos que têm na criação de um ambiente mais saudável nas cidades portuárias.

Estamos comprometidos em fortalecer a relação porto-cidade, promovendo comunidades sustentáveis. Projetos como o Ocean Campus, a reabilitação do polo náutico de Belém, o Centro Interpretativo de Almada Negreiros ou a arte urbana de Vhils são exemplos do nosso esforço para tornar o porto um espaço de todos e para todos nesta cidade junto ao rio Tejo. Queremos que o Porto de Lisboa seja um catalisador de interação e inovação, motor do desenvolvimento económico, ambiental e social dos onze municípios que o unem integrando o território-terminais portuários de forma harmoniosa com a vida das pessoas. Carlos Correia, presidente do Conselho de Administração da APL

"Recorde-se que as alterações climáticas estão a modificar a forma como a sociedade se relaciona com os rios, as costas e os mares; as tensões geopolíticas afetam os fluxos de carga, com consequências nas atividades portuárias e nos territórios circundantes", indica nota à imprensa.

Toda a informação sobre esta conferência está disponível num website criado para o efeito, sendo ainda possível fazer o registo on-line, caso queira participar.