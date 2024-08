Defesa do FC Porto B continua internado após sofrer traumatismo craniano no jogo com Nacional

O defesa António Ribeiro, do FC Porto B, continua internado, depois de sofrer um traumatismo crânio encefálico num jogo-treino com o Nacional, também da II Liga de futebol, mas está "consciente e colaborante", informaram hoje os 'dragões'.

"António Ribeiro está consciente, bem-disposto e colaborante, mas manter-se-á internado e sob vigilância médica durante os próximos dias", refere o FC Porto em comunicado.

O central, de 20 anos, sofreu um traumatismo crânio encefálico no jogo de preparação com o Nacional, que se disputou no sábado, na Choupana, a contar para o Torneio Madeira Autonomia.