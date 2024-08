8.900 viaturas abatidas desde 2020

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 31 de Agosto, dita que 8.900 viaturas foram abatidas desde 2020. No primeiro semestre deste ano, a Região apoiou, em 590 mil euros, o abate de 260 veículos em fim de vida.

O grande destaque vai para o recorde na contratação pública. A aquisição de combustível para a produção de energia eléctrica colocou Julho deste ano à frente do anterior máximo, registado em Outubro de 2022. As obras voltaram a ter um ‘balão de oxigénio’, com destaque para a empreitada de aumento da capacidade de armazenamento de água da nova Central Hidroeléctrica.

O PSD vai chamar o presidente da Protecção Civil à Assembleia Legislativa da Madeira. A audição parlamentar sobre os incêndios de Agosto abrange, também, o comandante dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Sidónio Pio. 86% da área ardida é propriedade privada, segundo o Governo Regional. 200 agricultores apresentaram notificações de prejuízo.

Saiba, ainda, que 398 contratações de professores asseguram o normal arranque do ano lectivo; e que a agricultura não cativa jovens para o sector.

