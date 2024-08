Incêndio está extinto desde sábado

O incêndio que lavrava desde o dia 14 foi considerado extinto já no sábado, assegura Marco Lobato, vogal do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC).

'O incêndio está extinto desde o dia 14 (sábado)", declarou aos jornalistas.

Marco Lobato confirmou que os aviões Canadair e respectivas equipas de apoio já regressaram (ontem) a Espanha e que entre hoje e amanhã regressam a Lisboa os operacionais do Corpo Especial de Bombeiros em voos militares. Hoje a partida está prevista para as 18 horas, amanhã ao meio-dia. Já os bombeiros oriundos dos Açores que chegaram no fim-de-semana, vão regressar a casa nos próximos dias consoante as vagas nos voos comerciais entre os dois arquipélagos.