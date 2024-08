Desde 2010 já arderam 41 mil hectares

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 26 de Agosto, dá conta que o investigador madeirense da Universidade de Aveiro João Baptista alerta para a urgência de uma mudança de paradigma e atenta que, após os fogos, como os de Agosto, é maior o risco de derrocadas e aluviões

Fique a saber que passado o pesadelo, é tempo de fazer contas aos prejuízos.

Rocheiros avaliam escarpas em zonas críticas

Descubra que o Governo Regional vai dar prioridade a encostas sobranceiras a locais de passagem. Albuquerque admite que o Executivo poderá cair se houver Moção de Censura, mas insiste que o combate ao fogo foi correcto e recusa demitir Pedro Ramos.

Nacional continua sem vencer

No Desporto, revelamos que o golo do madeirense Henrique Araújo ditou a derrota do Nacional, ontem, em Arouca. Na II Liga, Marítimo cedeu mais um empate em casa

Destaque ainda para: Madeira tem 17 famílias de acolhimento

