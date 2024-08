DRS deixa recomendações para estudantes do ensino superior

A Direcção Regional da Saúde deixa algumas recomendações para os jovens que enfrentam a transição para o Ensino Superior.

A entrada no Ensino Superior pode trazer um misto de emoções associadas a um conjunto de mudanças, que requerem uma adaptação por parte de cada jovem e das suas famílias. Para alguns estudantes a transição para o ensino superior implica alguns desafios e dificuldades acrescidas. Têm de lidar com o impacto de um contexto académico novo e mais exigente, com novos docentes, métodos de ensino e ritmos de estudo e avaliação, a integração em novos grupos de amigos, a mudança de casa e de cidade, sem a presença de familiares ou pessoas significativas (por vezes é o primeiro afastamento da família), a mudança de horários e rotinas, e de responsabilidades assumidas. Direcção Regional de Saúde

Alimentação - Opta por ter um estilo de vida saudável. Faz refeições variadas no dia-a-dia, reduz o teor de sal, gordura e açúcar e reforça o consumo, de fibras, vegetais, fruta e água. Toma sempre o pequeno-almoço. Planear é muito importante para evitar soluções rápidas e menos saudáveis;

Sono e repouso - Mantém bons hábitos de sono, procurando dormir entre 7 a 9 horas por noite;

Lazer e actividade física - Procura ter momentos de lazer e de actividade física (individual ou colectiva) regulares;

Hábitos de estudo - Organiza bem o teu dia e encontra o teu ritmo de estudo. Não te esqueças de fazer pequenas pausas com frequência;

Define objectivos - Evita criar expetactivas irrealistas e tem consciência que algumas coisas podem não correr de acordo com o esperado. Lidar com dificuldades faz parte do processo de aprendizagem, por isso é importante manter-se motivado e comprometido com os objectivos;

Esclarece as tuas dúvidas - É normal haver incerteza e preocupações. Expõe as tuas dúvidas e esclarece-as com pessoas da tua confiança;

Rede social de apoio - Mantem contactos regulares com os teus familiares e amigos. A tecnologia minimiza a distância e ajuda a manter os laços;

Consumo de SPA - Evita o consumo de álcool, tabaco e outras substâncias psicoactivas ilícitas (SPA). Podem levar a comportamentos de risco e prejudicar o teu desempenho académico e a tua saúde física e mental;

Afectividade e Comportamento sexual - Nas relações afectivas e sexuais prioriza a comunicação, o consentimento e protecção. Para prevenção de doenças, usa sempre o preservativo.

Vigilância de saúde - Se tens algum problema de saúde, prepara esta fase de mudanças, garantindo que manténs o seguimento regular e não interrompes o teu tratamento;

Linha de apoio saúde - Se precisares de apoio ou encaminhamento dos serviços de saúde, não te esqueças que o SESARAM, EPERAM tem uma consulta disponível para Universitários no Centro de Saúde do Bom Jesus e podes aceder a este serviço mesmo à distância, por via telefónica: 291 208 700, Linha nº 4 – Área de Atendimento ao Jovem;

Apoio psicológico - Os estabelecimentos de ensino superior disponibilizam um gabinete / consulta de apoio psicológico. Informa-te.