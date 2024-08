Vitória recebe Fiorentina e reencontra eslovenos do Celje

O Vitória de Guimarães vai estrear-se na fase principal da Liga Conferência de futebol com receções à Fiorentina, finalista das duas edições anteriores, e ao Celje, 'carrasco' dos minhotos na fase preliminar de 2023/24, ditou hoje o sorteio.

Depois de três épocas com as equipas lusas a ficarem pelo caminho na fase de qualificação, os vimaranenses vão receber a equipa italiana, o conjunto esloveno e ainda os checos do Mladá Boleslav e têm de visitar o Djurgarden (Suécia), o St. Gallen (Suíça) e o Astana, numa deslocação de cerca de seis mil quilómetros ao Cazaquistão.

Derrotada nas finais de 2022/23, perante os ingleses West Ham United (2-1), e de 2023/24, com os gregos do Olympiacos (1-0, após prolongamento), a equipa 'viola' conta com um ex-jogador dos minhotos no plantel, o defesa brasileiro Dodó, e é o adversário teoricamente mais difícil para os minhotos.

Com dois empates na abertura da Série A italiana, o conjunto de Florença 'sofreu' para se apurar para a fase principal, ao vencer o play-off com os húngaros da Puskás Academia no desempate por grandes penalidades, ao contrário dos portugueses, que 'assinaram' uma fase preliminar 'imaculada', com seis triunfos em seis jogos.

O Vitória eliminou o Floriana (Malta), o Zurique (Suíça) e o Zrinjski Mostar (Bósnia-Herzegovina) com 17 golos marcados e nenhum sofrido, conquistou o triunfo mais volumoso fora na quinta-feira (4-0 ao Zrinjski) e 'vingou' as eliminações sofridas em 2022/23, frente ao Hajduk Split (Croácia), na terceira pré-eliminatória, e em 2023/24, na segunda pré-eliminatória, com o Celje.

Eliminada no desempate por grandes penalidades, após vencer por 4-3 na Eslovénia e perder por 1-0 no Estádio D. Afonso Henriques, a formação de Guimarães vai receber de novo um adversário que se sagrou campeão nacional em 2023/24 e que 'caiu' nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, frente ao Slovan Bratislava (Eslováquia), e da Liga Europa, perante o Shamrock Rovers (Irlanda).

O conjunto treinado por Rui Borges vai cumprir o outro jogo como anfitrião perante o Mladá Boleslav, adversário que conta com um antigo guarda-redes dos vitorianos, o checo Matous Trmal, e que eliminou os lituanos do Transinvest, os israelitas do Hapoel Be'er Sheva e os húngaros do Paks para atingir a fase principal.

Entre os desafios 'fora de portas', os vimaranenses vão realizar a mais longa viagem entre as 35 possíveis na Liga Conferência para defrontar o Astana, formação cazaque que eliminou o Milsami (Moldávia), o Hunedoara (Roménia) e o Brann (Noruega) na fase preliminar.

A equipa portuguesa vai ainda jogar na Suíça, perante o St. Gallen, conjunto que eliminou o Tobol (Cazaquistão), o Slask Wroclaw (Polónia) e o Trabzonspor (Turquia) na qualificação, e na Suécia, perante o Djurgarden, formação que afastou o Niederkorn (Luxemburgo), o Tampere (Finlândia) e o Maribor (Eslovénia) na fase preliminar.

Na viagem a Estocolmo, os vitorianos vão reencontrar um adversário que defrontaram na edição 1973/74 da Taça Intertoto, então um torneio de cariz particular disputado no verão, tendo vencido por 5-0 em Guimarães e perdido por 3-1 na Suécia.

Com 88 jogos disputados para as provas da UEFA e quatro para a extinta Taça das Cidades com Feira, entre 1969/70 e 1970/71, os vimaranenses vão cumprir pelo menos mais seis jogos europeus entre 03 de outubro e 19 de dezembro, numa época que marca a reformulação da Liga Conferência.

O formato de 32 equipas, com oito grupos, deu lugar a uma configuração em que cada uma das 36 equipas disputa três jogos em casa e três fora, sempre com adversários diferentes, e em que a tabela classificativa é uma só, consoante os pontos conquistados.

As oito primeiras classificadas apuram-se diretamente para os oitavos de final, agendados para 06 e 13 de março, enquanto os clubes entre os nono e 24.º lugares disputam um play-off de acesso aos oitavos, em 13 e 20 de fevereiro, e os 12 últimos da tabela são eliminados.

A final da edição 2024/25 da Liga Conferência disputa-se em 28 de maio, em Wroclaw, na Polónia.