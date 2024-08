Universitários madeirenses reúnem-se no Funchal

Inicia-se hoje, às 10 horas, no Funchal, a terceira edição do Encontro de Universitários Madeirenses, que se realiza até amanhã, no Museu de Electricidade da Madeira.

Neste ano o tema será ‘Criar Hoje o Seu Futuro’, num convite para que tomem acções que moldem o seu futuro, contribuindo para as carreiras e para a sociedade.

Neste evento, que contará com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e de Ana Sousa, secretária de Inclusão e Juventude, haverá uma abordagem formativa e educativa, criando espaço para diálogo entre jovens estudantes e profissionais de várias áreas.

Conhece todos os temas e oradores convidados:

Uma das novidades deste ano é o ‘Pitch Moment’, em que os participantes podem apresentar as suas teses ou projectos em busca de um prémio de 200 euros, entregue na forma de um voucher para uso numa empresa ou grupo à escolha, incentivando assim a inovação e o empreendedorismo entre os estudantes.

A programação será composta por palestras e mesas redondas, mas também será rico em actividades interactivas, incluindo sessões de ‘Speed Networking’, que permitem aos participantes expandirem a sua redes de contactos de maneira eficiente. Haverá ainda concursos e momentos musicais, como a performance da Tuna Universitária da Madeira, que promete entreter o público jovem.

O evento de dois dias promete ser um marco na vida dos participantes, proporcionando-lhes as ferramentas e o conhecimento necessários para enfrentar os desafios globais e locais, enquanto moldam um futuro sustentável e próspero para si mesmos e para a Região Associação de Jovens Madeirenses Conectados

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 11h00 - PS realiza onferência de imprensa, abaixo da Igreja dos Canhas, na Ponta do Sol

- 11h00 - CDU promove iniciativa de contacto com os trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal, na Fundoa junto às oficinas

- 12h00 - CDS-PP Madeira com acção política, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira

- 14h00 - Semana da Juventude de Machico

14h00 - Promoção do Cartão Jovem Municipal, na Casa da Pedra Eira - Caniçal

14h00 - Campanha Voluntariado Jovem, no Gabinete Social - Praia de São Roque

20h00 - Machim Summer Off, na Praia da Banda d´Além

- 16h00 - Rafaela Fernandes, realiza conferência de imprensa destinada ao balanço pós-incêndio nas áreas tuteladas, assim como a comunicação da estratégia de actuação futura da SRAPA, no Auditório do Edifício do Campo da Barca

- 17h30 - Abertura da Expo Porto Santo, com a presença de Miguel Albuquerque, e protocolo com o Grupo Sousa, parceiro da expo, no Pavilhão Multiusos



- 18h00 - Inauguração da Exposição 'La Patinata', de Miguel Abreu / Jovens Talentos FCZ - Artes Visuais, na Fundação Cecilia Zino

- 18h00 - 'Música nos Museus' com concerto do grupo 'Alternative Moments', no Museu Henrique e Francisco Franco

- 18h30 às 21h30 - Juventude BE realiza viagem solidária no Catamarã da Empresa VMT, com angriação de receitas para a Associação Ajuda a Alimentar Cães;

- 20h45 - V Edição do Festival Baila que Baila, no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Luz - Gaula

- 21h00 - Arraial do Bom Jesus, na Ponta Delgada;

21h00 - Novena e Missa

22h30 - Dálio Sousa

23h00 - Márcio Amaro

00h30 - DJ Daniel Caires



CURIOSIDADES:

- Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados;

- Este é o ducentésimo quadragésimo terceiro dia do ano. Faltam 123 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1808 - É assinada a convenção de Sintra, que põe termo à primeira invasão francesa.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. Os alemães tomam Amiens, em França.

1936 - Guerra Civil Espanhola. A Guarda Civil é convertida em Guarda Nacional Republicana.

1941 - II Guerra Mundial. As tropas alemãs começam o cerco de Leninegrado.

1960 - A Alemanha de Leste impõe o bloqueio parcial a Berlim ocidental.

1963 - Entra em funcionamento a chamada "linha quente" entre os EUA e a União Soviética.

1974 - É homologado o Acordo de Argel, entre Portugal e o PAIGC. Portugal reconhece a independência da Guiné e de Cabo Verde, proclamada em setembro de 1973 e reconhecida pela ONU.

1975 - O primeiro-ministro português Vasco Gonçalves é demitido, iniciando-se negociações para a formação do VI Governo Provisório, numa coligação PS-PPD-PCP.

1984 - Primeira missão do Discovery.

1987 - O atleta canadiano Ben Johnson leva, primeira vez, o recorde mundial dos 100 metros a um tempo inferior a 10 segundos, atingindo os 9,83 segundos.

- O parlamento do Azerbeijão aprova por unanimidade a declaração de independência, é a oitava Republica, das 15 Republicas Soviéticas, a tornar-se independente.

1993 - Israel e a OLP aprovam o projeto de acordo para a autonomia da faixa de Gaza e Jericó.

1995 - O prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional é atribuído a Mário Soares, Presidente da República.

1998 - Surge o primeiro Doodle, desenhos que assinalam efemérides ou eventos especiais do motor de busca Google.

1999 - Referendo para a independência de Timor-Leste.

2000 - Lançamento do Plano Colômbia, estabelecido com o Equador, o Brasil e os Estados Unidos, para erradicação do tráfico de cocaína.

2001 - Os timorenses elegem, pela primeira vez em plena democracia, um Governo para o seu território. A vitória cabe à Fretilin.

2005 - Furacão Katrina avança pelo vale do Mississipi, ao longo do Louisiana, Estados Unidos.

2006 - Caso Mateus. A Federação Portuguesa de Futebol mantém a decisão de suspender o Gil Vicente das competições e a descida do clube à Liga de Honra.

2007 - O Governo aprova o decreto regulamentar do novo Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Cidadãos Estrangeiros de Território Nacional, a chamada Lei da Imigração.

2008 - Centenas de milhares de mexicanos saem à rua em mais de 70 cidades para gritar "basta" ao crime organizado e à impunidade dos criminosos, em marchas do movimento "Iluminemos o México" promovidas por todos os estratos sociais do país.

2012 - O Conselho de Ministros aprova o processo de privatização da ANA - Aeroportos de Portugal, "mediante a alienação das ações representativas de até 100 por cento" do capital social da empresa.

2016 - A Autoridade da Concorrência aprova a operação de concentração na TAP, que ficará assim controlada maioritariamente pelo Estado, detendo 50% da companhia aérea.

2018 - O futebolista croata Luka Modric, do Real Madrid, é eleito pela UEFA como Melhor Jogador do Ano na Europa, batendo o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah, no Mónaco.

2019 - O judoca Jorge Fonseca sagra-se campeão do mundo de judo em -100 kg, em Tóquio, Japão.

2020 - O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, vence o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional, do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame.

2021 - O Tribunal Constitucional declara por unanimidade a inconstitucionalidade de normas da Lei do Cibercrime que previam o acesso a 'emails' sem ordem de um juiz, na sequência do pedido de fiscalização do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2022 - A ministra da Saúde, Marta Temido, apresenta a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, demissão que foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.

- Morre, aos 91 anos, Mikhail Gorbachev, o último Chefe de Estado da União Soviética, antigo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), entre 1985 e 1991. Desencadeou uma série de mudanças que resultaram no colapso do Estado soviético autoritário, na libertação das nações do Leste Europeu do domínio russo e no fim de décadas de confronto nuclear Leste-Oeste. Prémio Nobel da Paz em 1990 pelo seu papel no fim da Guerra Fria.

2023 - Um grupo de militares que lidera uma tentativa de golpe de Estado no Gabão anuncia na televisão o cancelamento das eleições presidenciais que reelegeram Ali Bongo Ondimba, que se encontra em prisão domiciliária e a dissolução de todas as instituições democráticas.

