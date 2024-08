Governo Regional cederá ovinos aos privados em Câmara de Lobos

O Governo Regional informou este sábado que a secretária regional de Agricultura, Rafaela Fernandes, juntamente com Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Direção de Serviços de Desenvolvimento Pecuário e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, reuniram-se esta manhã com o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, e o presidente da Junta de Freguesia do Jardim da Serra, Valentim Silva.

A reunião decorreu para esclarecer e informar sobre a detenção de animais nomeadamente ovinos e caprinos. Participaram moradores interessados em conjugar esforços para reabilitar áreas agrícolas e dispor de ovinos nestas parcelas. Governo Regional

A secretária regional adiantou que o Governo Regional cederá ovinos para as áreas identificadas aos privados que manifestem interesse.

O Executivo explica que os interessados devem manifestar junto dos serviços da Junta de Freguesia a pretensão de ter os ovinos. Os serviços de Veterinária e do IFCN farão, por seu turno, o atendimento periódico na própria Junta de Freguesia para diligenciar as formalidades necessárias. A Junta de Freguesia continua a receber declarações de prejuízos associados aos incêndios.