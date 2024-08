CDU defende "justa" atribuição do subsídio de insularidade a todos os trabalhadores da Região

A CDU esteve esta quinta-feira, 29 de Agosto, no centro do Funchal, a dar continuidade à dinamização de uma petição pública para garantir a atribuição do subsídio de insularidade a todos os trabalhadores da Região.

Na ocasião, o dirigente da CDU, Ricardo Lume, defendeu que na Região "não podem existir madeirenses de primeira e madeirenses de segunda".

"Se é justo reconhecer os custos de insularidade aos trabalhadores da administração pública, também é necessário reconhecer os custos de insularidade aos trabalhadores do sector privado", disse.

A CDU considera que "é necessário pôr fim à discriminação que potencia desigualdades e o empobrecimento".

Os trabalhadores do sector privado, auferem salários inferiores na ordem dos 13% a 30% em relação aos trabalhadores da administração pública, para funções equiparadas, com a agravante que no sector privado trabalharem mais horas e terem menos dias de férias. No que diz respeito à comparação com os salários a nível nacional, em junho de 2024, a remuneração média bruta total mensal por trabalhador na Região foi inferior em 51 Euros à do País, com a agravante de na Região existirem custos de insularidade. CDU

Ricardo Lume concluiu afirmando que "a atribuição do subsídio de insularidade a todos os trabalhadores da Região não só é uma medida justa, com pode esbater as desigualdades salariais entre o sector público e privado, assim como aproximar os rendimentos dos trabalhadores da Região aos rendimentos dos trabalhadores do resto do País".

"São 662 euros anuais que fazem falta a quem vive da sua força de trabalho e que serviriam para minimizar os custos de insularidade", apontou.

A petição pública agora em curso tem como objectivo ser enviada à Assembleia Legislativa da Madeira com vista à aprovação de uma iniciativa legislativa "de forma a garantir a todos os trabalhadores que desempenham funções na Região um suplemento remuneratório para fazer face aos custos de insularidade, com os mesmos critérios e montantes que são atribuídos aos trabalhadores da Administração Pública Regional e Local através do 'subsídio de insularidade'".