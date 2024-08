Protecção Civil destaca "missão concluída com sucesso" graças à dedicação e ao profissionalismo de todos

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, expressa, em nota emitida, "o seu mais profundo agradecimento a todos os envolvidos nas operações de combate aos incêndios rurais que ocorreram na Região Autónoma da Madeira", de 14 a 26 de Agosto.

A entidade afirma que o combate aos recentes incêndio foi "mais uma missão concluída com sucesso graças à dedicação, empenho e profissionalismo, com que todos trabalharam nas suas áreas de intervenção".

Leia a mensagem na íntegra:

"Em particular, agradecemos a todos os agentes de proteção civil (Corpos de Bombeiros, IFCN, GNR, PSP, Forças Armadas, Cruz Vermelha Portuguesa), envolvidos neste combate, endereçando um especial agradecimento a todos os bombeiros da Região Autónoma da Madeira envolvidos nesta nobre e hercúlea missão, cuja prontidão, coragem, voluntarismo, espírito de missão, abnegação e altruísmo, num cenário dantesco e devastador desta natureza, foram fundamentais para travar a evolução do fogo, proteger pessoas, bens e o nosso património florestal.

Agradecemos também às equipas da Brigada Helitransportada, compostas pelos piloto, copiloto e bombeiros na valência de fire fighting que, com a sua rápida intervenção, ajudaram a controlar os incêndios em áreas de difícil acesso e/ou inacessibilidade absoluta aos meios terrestres.

Aos elementos que integraram a ajuda externa, nomeadamente os profissionais da Força Operacional Conjunta (FOCON) e dos bombeiros oriundos dos Açores que demostraram um notável trabalho de equipa e um compromisso inabalável com a proteção da vida humana. Agradecemos igualmente à Força Aérea Portuguesa e Força Aérea Espanhola pelo apoio imprescindível prestado durante as operações, que foi decisivo para o sucesso das mesmas, assegurando o transporte célere das equipas para a Madeira, bem como a disponibilização dos aviões Canadair ao abrigo do Mecanismo Europeu da Proteção Civil.

Não podemos deixar de reconhecer o esforço incansável de todos os operacionais do Serviço Regional de Proteção Civil, dos elementos afetos à logística e dos Oficiais de Ligação que exerceram a sua missão durante o período de vigência do Estado de Alerta Especial Laranja para tempo quente, que garantiram a eficiência e eficácia das ações nos diversos teatros de operações.

A contribuição de várias empresas e entidades, tanto do setor privado como semipúblico e público, que ofereceram donativos e apoio logístico, foi também fundamental.

A solidariedade demonstrada pela população de forma geral, bem como pelas autoridades locais e anónimos, reforçou a importância do trabalho em comunidade para enfrentar desafios desta magnitude.

O trabalho de equipa foi notório, tendo sempre priorizado a salvaguarda da vida humana, cumprindo o lema da Proteção Civil "TODOS SOMOS PROTEÇÃO CIVIL", o qual esteve sempre bem patente durante toda a operação desenvolvida".