Taxa nacional de desemprego desce para 6,2% em Julho

A taxa de desemprego recuou para 6,2% em julho, 0,2 pontos percentuais abaixo da de junho e igual à do mesmo mês de 2023, segundo dados provisórios hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de desemprego situou-se em 6,2%, valor inferior ao do mês anterior e ao de três meses antes (0,2 pontos percentuais em ambos) e igual ao de um ano antes", avança o INE nas "Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego".

Segundo detalha o instituto estatístico, em julho, a população desempregada (331,8 mil) "diminuiu em relação aos três períodos de comparação: 3,7%, 4,6% e 0,6%, respetivamente".

O INE divulgou também as estimativas definitivas do emprego e desemprego relativas ao mês de junho, tendo revisto em baixa a taxa de desemprego desse mês para 6,4% (6,7% nas estimativas provisórias), valor igual ao de maio, inferior em 0,1 pontos percentuais ao de março de 2024 e superior em 0,1 pontos percentuais ao de junho de 2023.

Em julho, a população ativa (5.373,0 mil) diminuiu relativamente a junho (0,4%) e a abril de 2024 (0,7%), tendo aumentado em relação a julho de 2023 (0,5%).

A população empregada (5.041,2 mil) registou um decréscimo em relação ao mês anterior (0,1%) e a três meses antes (0,5%) e um acréscimo por comparação a um ano antes (0,5%).

Já a população inativa (2.552,9 mil) aumentou em relação aos três períodos de comparação: 1,1%, 2,5% e 1,6%, respetivamente.

Em julho, a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 10,9%, valor inferior ao de junho de 2024 (0,1 pontos percentuais), ao de abril do mesmo ano (0,1 pontos percentuais) e ao de julho de 2023 (0,6 pontos percentuais).

De acordo com as estimativas definitivas relativas a junho, a população empregada (5.048,0 mil) recuou em relação a maio (0,5%) e a março de 2024 (0,4%) e aumentou relativamente a junho de 2023 (0,8%), enquanto a população desempregada (344,5 mil) diminuiu 0,7% face ao mês anterior e 2,6% relativamente a três meses antes, tendo aumentado 2,7% por comparação com o mesmo mês do ano anterior.

A população ativa (5.392,5 mil pessoas) diminuiu em relação ao mês anterior (0,5%) e a três meses antes (0,6%), tendo aumentado relativamente a um ano antes (0,9%), enquanto a população inativa (2.525,4 mil) aumentou em relação a todos os períodos de comparação: 1,4%, 2,0% e 0,6%, respetivamente.

Em junho, a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,0%, tal como no mês anterior, mas foi inferior em 0,2 pontos percentuais ao valor de três meses antes e em 0,6 pontos percentuais ao de um ano antes.