Madeira torna a ser a região onde mais baixou o desemprego

Segundo dados lançadas, esta manhã, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Região Autónoma da Madeira (R.A.M) volta a se distanciar das restantes regiões do país, com a maior diminuição no número de desempregados no que toca ao mês de julho, face ao período homólogo. Feitas as contas, na Região, contabiliza-se menos 861 desempregados (-11,3%) face a Julho de 2023, sublinha a Secretaria Regional da Inclusão e Juventude.

Logo atrás, segue-se a Região Autónoma dos Açores (-9,9%) que, a par da Madeira, são as únicas regiões que apresentam diminuição do desemprego registado face ao mesmo período do ano passado.

O IEFP revela ainda que, no mês de Julho, estavam inscritos, 6.725 desempregados no IEM, o que corresponde a menos 17 pessoas inscritas, face ao mês anterior.

Em contraste com os indicadores positivos registados na regiões autónomas, com destaque para a Madeira, todo o território continental regista aumento do desemprego no mês de julho, resultando num crescimento do desemprego de 7,3% para a média nacional.