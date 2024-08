Nacional com uma mexida no 'onze' para o jogo com o Arouca

O Nacional procura a partir das 15h30 no Estádio Municipal de Arouca a sua primeira vitória na Liga Portugal Betclic (I Liga). Em partida referente à terceira jornada da principal liga do futebol português os alvinegros mede forças com o Arouca, equipa que também procura a sua primeira vitória na presente temporada na I Liga.

Para este duelo o treinador do Nacional, Tiago Margarido, fez uma alteração ao onze em relação à ronda anterior onde foi goleado, no Estádio da Madeira, diante do campeão Sporting por 6-1, fazendo entrar Rúben Macedo para o lugar de Appiah.

Eis o onze dos alvinegros: Lucas França, Gustavo GarcIa, Ulisses, Zé Vítor, José Gomes, Luís Esteves, Matheus Dias, Bruno Costa, Rúben Macedo, Nigel Thomas e Adrian Butzke.

Do outro lado o técnico do Arouca, Gonzalo Garcia apostou na seguinte equipa inicial, com destaque para o madeirense Henrique Araújo que volta a ser titular: Manti, Tiago Esgaio, Matías Rocha, Chico, Weverson, David Simão, Fukui, Jason, Cristo,Morlaye Sylla e Henrique Araújo.

De referir que os alvinegros ocupam provisoriamente o 14.º lugar da classificação com um ponto, enquanto o Arouca está no lugar abaixo sem qualquer ponto.