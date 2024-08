Associação Insular de Geografia recebe estatuto de Organização Não Governamental de Ambiente

A Associação Insular de Geografia (AIG) recebeu na quarta-feira o estatuto de Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), certificado pela Associação Portuguesa do Ambiente. ONGA são associações dotadas de personalidade jurídica e constituídas nos termos da lei geral que não prossigam fins lucrativos, e visem, a defesa e valorização do ambiente ou do património natural e construído, bem como a conservação da Natureza na sua ordem de trabalhos.

“É um estatuto que vem valorizar a atuação da Associação Insular de Geografia, mas sobretudo traz uma direitos e deveres decorrentes da sua atribuição que muito pode contribuir para o futuro da instituição e da sua atuação no território", afirma a direcção da AIG.

O estatuto agora entregue decorre sobretudo da actuação do Núcleo de Estudos e Projetos (NEP-AIG) para o desenvolvimento de projectos ligados à Geografia, Gestão e Ordenamento do Território, Sistemas de Informação Geográfica, Sustentabilidade e Ambiente.

Numa óptica de valorizar os valores naturais e culturais, o NEP-AIG desenvolve actualmente projetos como o GIRO – Área Protegida do Cabo Girão enquadrado num paradigma de gestão territorial que visa a compatibilização entre o desenvolvimento económico e a sustentabilidade ambiental, e ainda, o Ecos Machico, projecto permite a disponibilização de novos recursos e serviços centrados na sustentabilidade, implementar uma estratégia de marketing territorial com base na valorização do património natural e cultural do concelho, assim como, desenvolver uma cultura de responsabilidade participante na Comunidade. O projecto Ecos Machico já conta com o galardão de Prémio Geoconservação 2023 e mais recentemente, com a menção honrosa do Prémio Autarquia do Ano.

Mais recente, decorre desde 2022 o 'Câmara de Lobos 360', projecto enquadrado na estratégia de Marketing Territorial, aliando a transição digital e o branding a um modelo gestão assente na valorização, conhecimento, proteção e promoção dos recursos rurais locais do concelho de Câmara de Lobos. Trata-se de um projecto pioneiro na região, aliando património natural e cultural (material e imaterial), a uma nova era de digitalização dos serviços e experiências.