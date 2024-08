Governo aguarda ‘desbloqueio’ da estrada das Ginjas para avançar com a desejada obra

Miguel Albuquerque foi a São Vicente reafirmar a intenção de continuar a investir no Concelho. Não apenas em obras de reconstrução e requalificação de estradas, com destaque para os cerca de 6 milhões de euros que estão a ser investidos na Estrada Regional 211, que permitirá repor o acesso pela antiga estrada regional marginal a partir de São Vicente.

Anunciou a requalificação do Centro de Saúde de São Vicente e a reabilitação da Casa do Povo de Boaventura, confirmou a obra que irá mudar a face na frente-mar de São Vicente, e sobre a estrada das Ginjas “estamos à espera que alguém resolva uma providência cautelar que devia ser resolvida em quatro meses e já estamos há dois ou três anos à espera”, criticou.

O presidente do Governo Regional retribuiu os agradecimentos e elogios ao sublinhar que “São Vicente teve a sorte de ter um presidente de Câmara como o José António [Garcês]. Um presidente que é um exemplo daquilo que é um político empático, um político popular, um político que sabe trabalhar em equipa”, disse,

Embora reconheça que “é normal que os políticos sejam criticados”, Albuquerque repudiou o “vomitar ódio e extravasar ressentimentos” que proliferam nas redes sociais e que visam os políticos, para reafirmar que os políticos não devem deixar condicionar pelas alarvidades que grassam na internet.

“Era o que faltava era que aqui na Madeira um presidente do governo, os secretários regionais, os presidentes de câmara deixassem de actuar em função daquilo que não passam de insultos alarves”.

Albuquerque aproveitou a ocasião para recordar que foi nos mandatos de José António Garcês que coincidiu com “os investimentos mais altos que o meu governo realizou”, com desatque para as obras na via expresso.