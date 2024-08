Brasil cria até Julho mais empregos formais que em todo o ano de 2023

O Brasil criou 1,49 milhões de novos empregos formais nos primeiros sete meses do ano, mais do que os 1,48 milhões criados em todo o ano de 2023, indicou hoje o Governo brasileiro.

Este aumento, que foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, permitiu que o número de brasileiros com contratos formais de trabalho e todas as garantias de trabalho atingisse um recorde de 47 milhões em julho.

O Ministério do Trabalho atribuiu o crescimento do emprego formal ao bom momento da economia brasileira, cujo PIB deverá crescer 2,43% este ano, segundo as últimas previsões dos economistas, depois de ter registado uma expansão de 2,9% em 2023.

A geração de novos empregos formais e informais permitiu que a taxa de desemprego no Brasil caísse no segundo trimestre deste ano para 6,9% da população economicamente ativa.

Este valor é o mais baixo dos últimos 10 anos.