Situação de Calamidade em vigor até amanhã

A declaração de Situação de Calamidade na sequência do incêndio já dado como extinto mantém-se em vigor até às 24 horas desta terça-feira.

O esclarecimento foi dado por Marco Lobato no briefing ao Representante da República para a Madeira, realizado na sede do SRPC.

O comandante operacional do SRPC, quando se referia à linha cronológica dos acontecimentos, referiu que foi no dia 17 (sábado) que houve "o reconhecimento antecipado da necessidade de declarar a Situação de Calamidade", declaracão essa concretizada no dia seguinte, dia 18, e entretanto prorrogada no dia 22 (quinta-feira) com validade até as 24 horas do dia 27, amanhã.

Reiterou que no dia 24, sábado, "já ao fim do dia o incêndio é dado como extinto".

O que não invalida os dois reacendimentos registados este domingo, na Serra de Água e na Lombada da Ponta do Sol, focos debelados com recurso ao helicóptero, no caso da Serra de Água, e aos bombeiros no terreno, na situação ocorrida na Ponta do Sol.

Em Santana, destacou o facto de ter chovido o que "acabou por fazer o rescaldo naquela zona".

Nas contas do SRPC a área total ardida neste incêndio florestal/rural é de 5.045,8 hectares.