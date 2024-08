Ireneu Barreto considera “óptimos” os resultados do incêndio

À saída da visita ao Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), onde foi recebido pelo secretário com a tutela, Pedro Ramos, e brindado pelo comandante operacional Marco Lobato com um briefing com dados cronológicos e operacionais de toda a acção ocorrida desde o dia 14 de Agosto, data do início do incêndio, O representante da República concluiu que os resultados do evento “são óptimos”.

Conclusão tirada depois de ter ficado “muito impressionado” com os dados apresentados pelo SRPC, mas reiterando a ressalva: “Eu não sou um técnico, não sei nada incêndios, não sei como é que se combatem incêndios, o que eu sei é que a situação gravíssima que nós vivemos, passado algum tempo conseguimos atalhá-lo. Isso para mim é que é fundamental”, afirmou.

Mais ainda tendo em conta que o incêndio registou “intensidade brutal em condições meteorológicas complicadíssimas”, para relevar “não tivemos uma casa ardida, uma propriedade agrícola tocada significativamente, e não tivemos felizmente ninguém ferido ou morto. Apenas alguns desalojados”.

Para Ireneu Barreto “o facto de termos dominado e circunscrito o incêndio a uma zona que não atingiu praticamente a Laurissilva, que não atingiu significativamente as nossas explorações agrícolas é um bom sinal”. Argumentos para concretizar “sei os resultados. Os resultados são óptimos”, disse.